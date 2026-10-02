Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani fala sobre morte de Karina Zeviani

Luana Piovani , 50 anos, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (2) para prestar uma homenagem à cantora Karina Zeviani, que morreu na quinta-feira (1º), aos 51 anos. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz falou sobre a amizade de décadas com a artista e desabafou sobre o processo de luto.

Abalada, a famosa contou que passou o dia anterior tentando compreender a ausência da amiga e encontrar uma maneira de atravessar o luto sem deixar que a tristeza fosse a única forma de lembrá-la. “Eu tô lidando com a finitude, com essa dor, com esse vazio imenso que fica”, disse.

A atriz explicou que tem buscado lidar com a morte também a partir de reflexões que vem fazendo em estudos e na terapia. Para ela, a perda de pessoas queridas é uma das experiências que fazem parte da própria existência.

“Eu tô conseguindo, dentro dessa tristeza devastadora, encontrar momentos aonde eu não só fico triste e saudosa”, contou.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani e Karina Zeviani

Amizade longa

Ainda no relato, a loira contou que sua amizade com Karina começou quando as duas ainda eram adolescentes. Na época, Piovani tinha 15 anos, enquanto a cantora tinha 16. “Karina é uma irmã. Nós nos conhecemos, nós éramos muito jovens. Eu tinha 15 anos, ela tinha 16. E desde ali a gente se escolheu mesmo pra essa irmandade”, relatou.

Ao relembrar a trajetória das duas, a atriz falou sobre as muitas histórias que viveram juntas ao longo dos anos. Desde que soube que a amiga estava partindo, Piovani contou que passou a revisitar essas lembranças como uma forma de lidar com a dor da perda.

Ela também revelou que passou a ouvir repetidamente as músicas de Karina, cantando junto com as gravações e relembrando histórias que marcaram a amizade. Além disso, voltou a percorrer mentalmente os momentos que as duas compartilharam. “É um filme lindo, um filme colorido, assim como ela sempre foi”, disse.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani e Karina Zeviani

Outro elemento que Luana destacou foi a risada da amiga. Segundo a atriz, Karina era uma pessoa que gargalhava e tinha uma maneira marcante de rir. “Eu fico reouvindo imensas vezes a gargalhada dela, que era uma pessoa que gargalhava, ria alto”, contou.

Meu coração será sempre vivo e pulsante quando lembrar de tudo que a gente viveu juntas. Eu vou te amar para sempre, Karina. Para sempre Luana Piovani, atriz e apresentadora.

Quem era Karina Zeviani?

Karina Stefania Zeviani, 51 anos, era cantora e compositora. Natural de Jaboticabal, no interior de São Paulo, ela construiu parte da carreira fora do Brasil antes de ganhar projeção nacional com a participação no The Voice Brasil, em 2020. A morte foi confirmada pela Prefeitura de Jaboticabal.

Na nona temporada do reality musical da TV Globo, Karina cantou “Sonhos”, de Peninha, nas Audições às Cegas e conquistou uma vaga no time de Carlinhos Brown. Ela avançou até a fase das Batalhas.

Entretanto, a artista já havia construído uma trajetória internacional. Karina integrou o coletivo norte-americano Thievery Corporation a partir de 2005 e, em 2008, passou a fazer parte do projeto francês Nouvelle Vague. Ela viveu durante anos entre cidades como Londres, Paris e Nova York antes de retornar ao Brasil.

Em 2012, lançou o álbum solo Amor Inventado. A artista também continuou trabalhando em diferentes projetos musicais e voltou a se apresentar com o Nouvelle Vague em 2024, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Reprodução/TV Globo Karina Zeviani no The Voice Brasil

Karina estava em tratamento contra um câncer havia cerca de dois anos. Ao longo de 2026, a doença apresentou agravamento e avançou para o fígado. A cantora também enfrentou complicações, como infecções, anemia com necessidade de transfusões e internação em UTI.

Karina morreu em São José do Rio Preto, onde fazia tratamento. O velório acontece nesta sexta-feira (2), em Jaboticabal, e o sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Municipal da cidade.



