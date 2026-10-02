Reprodução/TV Globo Karina Zeviani no The Voice em 2020

A cantora Karina Stefania Zeviani, de 51 anos, morreu na última quinta-feira (1°), em decorrencia de um câncer. A ex-participante do "The Voice Brasil" estava em tratamento em São José do Rio Preto (SP) e enfrentava diversas complicações de saúde no último ano.

Em janeiro, a doença se espalhou para o fígado, o que causou quadros graves de infecção e, inclusive, anemia, fazendo com que ela passasse por transfusões de sangue.

Os amigos da cantora chegaram a organizar uma ajuda para auxiliar nos custos de medicamentos e acompanhamento médico. Recentemente, ela contou que havia alcançado mais de 90% de remissão após suas primeiras sessões de quimioterapia no início do ano.





Porém, em outros exames, foram detectados novos pontos nos ossos e no fígado. Após tentar um protocolo de quimioterapia oral, sem sucesso, passou a fazer o tratamento intravenoso.

Sucesso na música

Karina Zeviani iniciou no mundo da música em 2005, fazendo parte do grupo americano "Thievery Corporation". Em 2008, tornou-se vocalista do "Nouvelle Vague", projeto francês de muito sucesso.

Reprodução/TV Globo Karina Zeviani no The Voice Brasil

Em 2020, ganhou fama nacional após participar do The Voice Brasil, na TV Globo. Ela emocionou os jurados e o país ao interpretar "Sonhos", grande hit do Peninha. Na época, recebeu elogios de Lulu Santos e foi convidada por Carlinhos Brown para o seu time.

Despedida



A artista, natural de Jaboticabal (SP), deixa os pais e o esposo. O velório será realizado no Complexo Funerário Terra Nossa, que inicia às 11h com encerramento às 17h, em Jaboticabal. O enterro será às 17h, no Cemitério Municipal.

Reprodução/Instagram/@karinazeviani Karina lutava contra a doençaç



