Acervo Pessoal / Divulgação Dr. Ricardo Capozzi, Dr. Coriolano Almeida Camargo, Dr. César Eduardo Temer Zalaf, Dra. Ana Cristina Barone e Dra.Leila Chevtchuk

Inteligência artificial, fraudes digitais e novas formas de produção de provas estarão entre os principais assuntos da segunda edição do Congresso de Direito Digital – Edição Capital, que será realizada nos dias 5 e 6 de outubro, em São Paulo.

O encontro reunirá advogados, magistrados e especialistas para discutir como o avanço das novas tecnologias está impactando o sistema de Justiça. A programação inclui debates sobre uso de IA no Judiciário, crimes virtuais, perícia forense, segurança da informação e proteção de direitos.

Realizado pela OAB SP, por meio da Comissão de Direito Digital e Cultural, o congresso também pretende discutir os desafios que surgem à medida que ferramentas digitais passam a ocupar mais espaço no cotidiano de profissionais e instituições.

Presidente da Comissão de Direito Digital da OAB SP e da Digital Law Academy, Coriolano Almeida Camargo afirma que acompanhar a evolução tecnológica exige também compreender suas consequências.

“Mais do que acompanhar as transformações tecnológicas, precisamos compreender seus impactos, proteger direitos e contribuir para a construção de caminhos seguros e responsáveis para a sociedade”, diz.

Inteligência artificial chega ao centro do debate

A aplicação da inteligência artificial no sistema de Justiça será um dos eixos da programação. César Eduardo Temer Zalaf está entre os especialistas que participarão das discussões sobre o assunto.

Além das possibilidades abertas pela tecnologia, o congresso pretende colocar em pauta questões relacionadas à responsabilidade, ética, segurança e confiabilidade das informações produzidas com auxílio dessas ferramentas.

“No Direito, a inteligência artificial abre possibilidades extraordinárias, mas também nos obriga a enfrentar questões fundamentais sobre responsabilidade, ética, segurança, confiabilidade das informações e proteção de direitos”, afirma Camargo.

A programação também abre espaço para outros temas relacionados à proteção de direitos no ambiente contemporâneo. A desembargadora do TRT-2 Leila Chevtchuk e a advogada Ana Cristina Barone, por exemplo, participam de uma discussão sobre violência contra a mulher.

Fraudes e perícia digital também ganham espaço

Com crimes cada vez mais relacionados ao ambiente digital, a produção e a análise de evidências eletrônicas também estarão entre os assuntos abordados.

Ricardo Adriano Capozzi, vice-presidente da Comissão de Perícias da OAB SP, participará das discussões sobre perícia forense digital e utilização de tecnologias em investigações e na análise de provas.

Crimes e fraudes digitais completam a programação. Segundo Camargo, esses problemas deixaram de estar restritos aos profissionais de tecnologia e passaram a atingir diretamente diferentes setores da sociedade.

“Os debates sobre crimes e fraudes digitais e sobre perícia forense terão um impacto muito grande, justamente porque tratam de situações que atingem diretamente cidadãos, empresas, profissionais e instituições”, diz.

O Congresso de Direito Digital – Edição Capital acontece nos dias 5 e 6 de outubro, na Rua Maria Paula, 35, região central de São Paulo. O encontro terá coordenação técnica da Digital Law Academy e apoio institucional da Escola Nacional de Delegados da Polícia Federal.