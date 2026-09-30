Reprodução/Instagram Susana Werner e Júlio César adiam venda de imóveis em Portugal.

Susana Werner, de 49 anos, anunciou o retorno definitivo ao Brasil ao lado do marido, o ex-goleiro, Júlio César, de 47, e dos filhos do casal. Apesar da decisão, os famosos não pretendem se desfazer de todos os imóveis que mantêm em Portugal. Entre os bens que serão mantidos, está a mansão do casal no Algarve, um dos xodós da família.

O imóvel tem valor sentimental, já que foi o primeiro lugar em que o casal morou. Os famosos compraram a casa em Vilamoura e lá, criaram os dois filhos, Cauet, de 24 anos, e Giulia, de 21. A mansão também é o local onde o casal costumava receber amigos para reuniões e confraternizações ao longo dos anos.

No mês de setembro, o local foi palco de uma celebração especial. Foi no imóvel que Júlio César comemorou os 47 anos, justamente quando ele e Susana já se movimentavam para deixar Portugal e voltar ao Rio de Janeiro. O casal voltará ao Brasil para cuidar da mãe do ex-goleiro da Seleção Brasileira, que enfrenta problemas de saúde.

Destaques da mansão de Susana Werner e Júlio César

Localizada na Vilamoura, uma luxuosa estância do Algarve, a casa foi construída no estilo clássico e tem ambientes marcados por cores claras e pelo minimalismo.

Na decoração do imóvel, obras de arte espalhadas pelas paredes chamam a atenção. Já na área de lazer, o destaque fica para a piscina, que é complementada por um extenso jardim de inverno.





Venda adiada

Recentemente, Susana Werner revelou que boa parte dos bens que o casal conquistou em todos os anos que viveram em Portugal seriam vendidos devido à volta deles ao Brasil. No entanto, em entrevista recente, ela explicou que o imóvel continua montado e que o casal ainda avalia qual será o destino da propriedade.

"Ainda não colocamos à venda. Estamos decidindo o que faremos. Mas é possível que a gente decida vender. Não temos pressa para isso. Estamos estudando essa hipótese", contou Susana em entrevista ao Gshow.







Segundo Susana, a rapidez da mudança impediu que a família levasse a venda de imóveis, móveis e outros pertences."A casa está com toda a estrutura dentro, montada. Não tivemos tempo para mudança", disse.

A loira ainda revelou que, para a viagem, embalou apenas seus pertences pessoais. De acordo com ela, o imóvel permanece sob os cuidados de pessoas de confiança do casal.

Susana também destacou por que ela e Júlio César deixaram Portugal após 20 anos. A mãe do ex-goleiro, Maria de Fátima Espíndola, enfrenta um sério problema de saúde e, apesar de estável, inspira cuidados. "A vinda foi para estarmos perto dos nossos familiares, da minha sogra. Ela está com um problema de saúde sério, mas sendo muito bem cuidada. Graças a Deus, está estável".

"Percebemos que não havia mais cabimento estarmos longe. O tempo está passando e já perdemos muito tempo longe de todos. Estamos vivendo cada momento em família: cafés da manhã, almoços e jantares", concluiu a ex-atriz.