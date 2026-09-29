Reprodução/Divulgação/Instagram Thaila Ayala e Renato Góes vivem em mansão isolada com cachoeira no quintal.

Renato Góes, de 39 anos, que interpreta Heitor em "Quem Ama Cuida", escolheu um verdadeiro refúgio em meio à natureza para viver com Thaila Ayala e os dois filhos. A mansão é localizada no bairro do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e conta com um detalhe inusitado: uma cachoeira no terreno.

A residência fica em um condomínio próximo ao Parque Nacional da Tijuca, cercada por Mata Atlântica. Por esta razão, o projeto arquitetônico foi orientado justamente por esta proximidade com a natureza.

Vegetação natural e cachoeira no jardim

A mansão onde o casal de atores vive, tem como uma das prioridades a integração com a natureza. Para ampliar a entrada de luz natural e integrar os ambientes internos à vegetação natural, grandes janelas de vidro foram instaladas.





A cachoeira fica na área externa e divide espaço com o jardim. Maior destaque da casa, ela foi o principal motivo para o casal escolher este terreno específico para morar. O projeto do imóvel buscou aproveitar as características naturais do terreno, em vez de isolar a construção, mantendo a vegetação natural como parte da casa.

Na parte interna, os materiais naturais como a madeira podem ser encontrados no teto. A decoração segue o estilo contemporâneo, com paredes brancas e piso de cimento queimado. Nos ambientes, os tons neutros predominam e são combinados com objetos pessoais da família.

Outra comodidade que chama atenção na mansão é a piscina aquecida. Em entrevista recente, Goés contou que a mudança permitiu que a família aproveitasse o espaço durante todo o ano. "Deixamos de usar a piscina apenas dois meses no ano e passamos a usar o ano todo", disse à Casa Vogue.





Natureza em meio ao Rio de Janeiro

O ator divide a propriedade com a esposa, Thaila Ayala, com quem é casado desde 2019. Da união, nasceram os dois filhos do casal: Francisco, de quatro anos, e Tereza, de três.

A escolha do bairro Itanhangá não foi por acaso. No momento de eleger o local onde iriram criar os herdeiros, o casal levou em consideração a possibilidade de manter uma rotina mais próxima à natureza mesmo morando na capital carioca.

Natural de Recife, Renato Goés iniciou sua carreira em 2005 e acumulou papéis de sucesso no teatro, no cinema e na televisão antes de ganhar espaço em produções da TV Globo. Ele vive no Rio de Janeiro há mais de uma década.