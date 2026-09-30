Reprodução - divulgação da Sony Rick Martin e Pedro Sampaio no Maracanã

O cantor Ricky Martin, grande colecionador de sucessos e considerado um dos reis do pop latino, veio ao Brasil para uma rápida passagem no jogo da NFL.

Foi no domingo passado (27/9) no intervalo da partida vencida pelo Baltimore Ravens contra o Dallas Cowboys.

O astro do pop latino dividiu a apresentação com o DJ brasileiro Pedro Sampaio.

O palco foi o icônico estádio do Maracanã, espaço que já recebeu Frank Sinatra, Paul McCartney, Madonna, Rolling Stones, entre outros.





A liga

A National Football League, também conhecida por NFL, é a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

Já há alguns anos ela tem desenvolvido um projeto para popularizar mundialmente esse esporte.

Uma de suas frentes é realizar algumas partidas do campeonato em outros países.

Nas últimas edições, fizeram dois jogos na Neo Química Arena, em São Paulo.

Este ano o estádio escolhido foi o Maracanã, no Rio de Janeiro.

RM

Na véspera do Natal, de 1971, nasceu em San Juan, capital de Porto Rico, o garoto Enrique Martín Morales. Na adolescência adotou o nome artístico de Ricky Martin.

Em 1983 iniciou sua carreira musical no grupo Menudo, formado por adolescentes que, ao completarem 16 anos, eram substituídos por outros cantores mais jovens.

A saída obrigatória do grupo deu a oportunidade para que ele iniciasse sua trajetória solo.

Reprodução - divulgação da Sony Ricky Martin e Pedro Sampaio empolgam o público





Sucessos

Ricky Martin tem uma carreira repleta de sucessos. Entre outros, destacamos "Livin' la Vida Loca", "María", "Canción Bonita", com Carlos Vives e "Vente Pa'Ca", com Maluma.

A música "María" fez parte da trilha sonora da telenovela global Salsa e Merengue (1995), sendo a música de abertura e um dos maiores sucessos do artista no Brasil.

Esporte

Essa não é a primeira vez que Ricky Martin é convidado para um grande evento esportivo.

Ele já havia participado da Copa do Mundo de Futebol de 1998, na França, cantando "La Copa de la Vida", o hino da competição.

Mais de um bilhão de pessoas, ao redor do mundo, assistiram o espetáculo.

Além disso, também se apresentou no apoteótico show de Bad Bunny na final do Super Bowl LX em fevereiro deste ano.

No espetáculo do último domingo, fez uma breve apresentação iniciando com o hit "Livin' la Vida Loca".

Depois, junto com o DJ Pedro Sampaio, cantou "Pikito Pikito", música que mescla funk brasileiro com pop latino.

O show de ambos empolgou as 72 mil pessoas que foram ao Maracanã para assistirem a partida da NFL.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Ouça Pikito Pikito com Ricky Martin e Pedro Sampaio:

