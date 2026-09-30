Reprodução/Internet A Fazenda 18 alcançou sua maior audiência na noite de terça-feira

Nada como um escândalo para fazer com que A Fazenda desencante no Ibope. Depois de um início mambembe, com derrotas para o Programa do Ratinho e os piores números da história do reality show, a atração da Record conquistou o seu melhor desempenho da temporada em um episódio marcado pela repercussão de uma polêmica envolvendo Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, acusado de assédio por outros participantes da edição.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o episódio de terça (29) foi responsável pela melhor performance de A Fazenda 18, desbancando a noite de estreia da temporada. Exibido das 22h42 à 0h15, o reality damarcou 5,84 pontos de média, com pico de 6,68, sendo vice-líder isolado em sua faixa horária, superando os 3,68 obtidos por Programa do Ratinho e SBT Repórter.

Na comparação com as duas terças-feiras anteriores, o programa comandado por Adriane Galisteu ampliou a sua média em 41% na principal metrópole do país. A atração ainda emplacou o terceiro melhor desempenho da programação da Record ao longo de terça, ficando atrás do Cidade Alerta SP (6,75) e do Jornal da Record (6,15). O reality, porém, foi mais sintonizado que as outras atrações da emissora, emplacando 13,36% dos televisores ligados em sua faixa horária.

Outros destaques

O crescimento de audiência de, no entanto, não foi reproduzido em outras praças. No Rio de Janeiro, o reality conquistou 3,97 pontos de média, ante 3,23 obtidos pelo SBT na mesma faixa de exibição. Na capital fluminense, Adriane Galisteu teve menos público que o Cidade Alerta Rio (6,30), Balanço Geral RJ (6,30), Jornal da Record (6,19), Fala Brasil (4,32) e Iludida (4,13).

Entre os demais destaques de audiência da terça-feira, Eleições na Globo - Debate liderou sua faixa de exibição com 12,56 pontos. O resultado representou uma redução de 25% no público em comparação com a edição correspondente transmitida em 2022.

No SBT, Se Liga, Brasil marcou 2,42 pontos e superou o Balanço Geral. A atração foi o único programa da emissora a conquistar a vice-liderança entre 7h e meia-noite. Já MasterChef Brasil 13, exibido pela Band, terminou sua temporada com 0,94 ponto.

