Nada como um escândalo para fazer com que A Fazenda desencante no Ibope. Depois de um início mambembe, com derrotas para o Programa do Ratinho e os piores números da história do reality show, a atração da Record conquistou o seu melhor desempenho da temporada em um episódio marcado pela repercussão de uma polêmica envolvendo Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, acusado de assédio por outros participantes da edição.Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o episódio de terça (29) foi responsável pela melhor performance de A Fazenda 18, desbancando a noite de estreia da temporada. Exibido das 22h42 à 0h15, o reality da Record marcou 5,84 pontos de média, com pico de 6,68, sendo vice-líder isolado em sua faixa horária, superando os 3,68 obtidos por Programa do Ratinho e SBT Repórter.Na comparação com as duas terças-feiras anteriores, o programa comandado por Adriane Galisteu ampliou a sua média em 41% na principal metrópole do país. A atração ainda emplacou o terceiro melhor desempenho da programação da Record ao longo de terça, ficando atrás do Cidade Alerta SP (6,75) e do Jornal da Record (6,15). O reality, porém, foi mais sintonizado que as outras atrações da emissora, emplacando 13,36% dos televisores ligados em sua faixa horária.O crescimento de audiência de A Fazenda, no entanto, não foi reproduzido em outras praças. No Rio de Janeiro, o reality conquistou 3,97 pontos de média, ante 3,23 obtidos pelo SBT na mesma faixa de exibição. Na capital fluminense, Adriane Galisteu teve menos público que o Cidade Alerta Rio (6,30), Balanço Geral RJ (6,30), Jornal da Record (6,19), Fala Brasil (4,32) e Iludida (4,13).
Outros destaques
Entre os demais destaques de audiência da terça-feira, Eleições na Globo - Debate liderou sua faixa de exibição com 12,56 pontos. O resultado representou uma redução de 25% no público em comparação com a edição correspondente transmitida em 2022.
No SBT, Se Liga, Brasil marcou 2,42 pontos e superou o Balanço Geral. A atração foi o único programa da emissora a conquistar a vice-liderança entre 7h e meia-noite. Já MasterChef Brasil 13, exibido pela Band, terminou sua temporada com 0,94 ponto.