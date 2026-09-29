Reprodução Instagram Deborah Secco renova bronzeado de biquíni e encanta seguidores





Deborah Secco, de 46 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar fotos curtindo um dia de sol à beira da piscina. Publicados nesta segunda-feira (28), os registros foram feitos no domingo (27), quando a atriz aproveitou o momento de lazer para renovar o bronzeado.

Para a ocasião, Deborah escolheu um biquíni vermelho fio-dental e completou o visual com chapéu de palha e óculos escuros. Em uma das imagens, ela posou diante do espelho; em outra, apareceu à beira da piscina. “Domingo feliz”, escreveu na legenda.

A publicação recebeu uma série de elogios dos fãs. “Linda, Dedé”, comentou uma seguidora. “Muito linda e gata demais!”, escreveu outra. “Mulherão da poxa” e “Lindíssima demais!” também estiveram entre as mensagens deixadas na postagem.





Atriz vive em imóvel de luxo na Barra da Tijuca

As fotos foram feitas no apartamento de Deborah na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel, com vista para o mar, chegou a ser anunciado por R$ 9 milhões em 2025, após o fim do casamento da atriz com Hugo Moura.

Apesar de ter colocado o apartamento à venda, Deborah continuou morando no local. Com cerca de 400 metros quadrados, a propriedade conta com cinco suítes, varanda com churrasqueira, hidromassagem, sala de jantar integrada à cozinha e garagem com capacidade para até três carros.



