Reprodução/Instagram/@thailaayala Thaila Ayala posa de biquíni e recebe elogios.

.Thaila Ayala encantou os seguidores nesta terça-feira (8) ao publicar uma série de cliques de biquíni. Aos 40 anos, a atriz exibiu o corpo sarado com as paisagens paradisíacas da Itália ao fundo.

Atualmente, Thaila está curtindo uma viagem ao país europeu ao lado da mãe, Eunice Ayala."E vocês acharam que eu não ia levar ela pra uma praia Italiana?!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

No carrossel, a artista apareceu ao lado da matriarca, aproveitando o verão europeu. Em um dos cliques, as duas surgem combinando looks: biquínis pretos de alças fininhas.

Em outras imagens, a atriz surge renovando o bronzeado à beira-mar, exibindo a barriga definida e as pernas torneadas. "Gata demais", elogiou um seguidor da atriz. "Maravilhosa, belíssima e simpática", escreveu outro.

Nos comentários da publicação, fãs também elogiaram a dupla. "Lindíssimas! Aproveita mamãe com essa filha maravilhosa", escreveu uma. "Lindas", disse outra. "Lindo de ver mãe e filha juntas", declarou um terceiro seguidor da artista.

As duas estão hospedadas no Hotel Excelsior Venice Lido Resort, que tem diárias que variam entre R$ 7,4 mil e R$ 10 mil por quarto. Já as suítes podem chegar a R$ 27 mil. A atriz viajou à Itália por conta do Festival de Veneza, evento cinematográfico que vem reunindo centenas de celebridades nos últimos dias.







Thaila Ayala vence fobia de água em Veneza

Na última semana, Thaila Ayala usou as redes sociais para compartilhar um momento de superação. Em uma postagem, a atriz revelou que conseguiu enfrentar um medo profundo durante sua estadia em Veneza: o de ficar sobre a água.

No vídeo, ela aparece de braços abertos e sorridente durante um passeio de barco. Na legenda da publicação, ela desabafou sobre seu processo para superar a fobia.





"Se vocês soubessem o que essa imagem significa. Eu tenho fobia de qualquer coisa em cima de água. Fobia, mesmo. Em algumas situações na vida, eu já consegui com muito sofrimento e por muito pouco tempo", começou.

"Esses dois segundos de sorriso significam muita coisa. Não que eu goste, não que eu passe mal, mas, pra cruzar um caminho que só é possível de barco, eu já consigo ir sem tanto sofrimento! E isso é uma batalha imensa pra mim", finalizou a atriz.