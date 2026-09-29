Reprodução/Instagram Esposa de Renner

Tere Oberger, esposa do cantor Renner, publicou uma carta aberta ao marido na segunda-feira (28), após a morte de Rick , parceiro musical do sertanejo por cerca de 40 anos. Em uma mensagem nas redes sociais, ela falou sobre a dor da perda e garantiu que estará ao lado do artista durante o período de luto.

A publicação foi acompanhada de uma foto de Tere ao lado de Renner e do filho do casal, Davi, de 5 anos. Ao recordar o momento registrado na imagem, a influenciadora destacou a importância da família diante da despedida inesperada.

“Não vou pedir que você seja forte o tempo todo”, escreveu Tere, ao reconhecer a dimensão da dor enfrentada pelo marido.

Ainda na mensagem, Tere fez questão de ressaltar que Renner não precisa enfrentar sozinho a saudade do amigo e companheiro de carreira por quatro décadas. Ela afirmou que tanto ela quanto o filho estarão disponíveis para acolhê-lo enquanto ele atravessa esse momento difícil.

A esposa do cantor também demonstrou confiança no futuro profissional do marido. Segundo ela, quando Renner se sentir preparado emocionalmente, estará ao lado dele para ouvi-lo cantar novamente.

Sei que a partida do seu parceiro de palco e vida deixou uma dor imensa Tere, esposa de Renner.

Ao encerrar a homenagem, Tere reforçou o carinho pelo sertanejo e destacou que o processo de recuperação deve acontecer gradualmente, respeitando o tempo de cada dia. Ela também deixou claro que estará lá quando ele decida retomar a carreira musical.

Reprodução/Instagram Esposa de Renner ao lado do cantor e do filho

Morte de Rick abalou o sertanejo

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos em 21 de setembro, após a queda de um helicóptero na região de Urubici, na Serra Catarinense. O artista viajava de Porto Belo para São Joaquim, em Santa Catarina.

Além do cantor, outras quatro pessoas morreram no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Reprodução/Instagram Rick e Renner

Rick e Renner formavam uma das duplas conhecidas do sertanejo brasileiro e construíram uma parceria musical que durou anos.

Após a despedida do amigo, Renner também se manifestou nas redes sociais e agradeceu o carinho recebido do público. Na ocasião, afirmou que pretende continuar cantando, apesar da saudade deixada pela perda do parceiro.



