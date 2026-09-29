Reprodução/Instagram/@julianofloss Milena, Juliano Floss e Ana Paula Renault

Ana Paula Renault abriu o jogo sobre o fim da amizade com Milena Moreira após o BBB 26. Primeira convidada do Blogueirinha Entrevista, que estreou nesta segunda-feira (28), no Multishow, a campeã do reality falou sobre o afastamento da ex-aliada e admitiu que a relação mudou depois que as duas deixaram o confinamento.

A conversa começou em tom de brincadeira. Ao ouvir o nome de Milena, Ana Paula respondeu com um "quem?", arrancando risadas. Depois, porém, explicou que a situação entre as duas é mais delicada. Segundo ela, fatores externos e opiniões de outras pessoas interferiram na relação construída dentro do programa.

Ana Paula também indicou que houve uma quebra de lealdade após o reality. A jornalista negou, porém, que tenha simplesmente decidido cortar Milena de sua vida.

Reprodução/Instagram Ana Paula Renault e Blogueirinha

Durante a entrevista, Blogueirinha relembrou uma declaração dada pela vice-campeã sobre as duas estarem vivendo momentos diferentes da carreira. Ana Paula não gostou da justificativa.

"Desnecessário", respondeu.

A campeã do BBB 26 disse ter ficado triste principalmente porque a amizade construída no programa foi importante para a trajetória das duas. Para ela, foi difícil ver uma relação tão próxima terminar publicamente meses depois do reality.

Apesar das diferenças, Ana Paula evitou transformar a conversa em troca de ataques. Ela desejou sucesso à antiga parceira de confinamento e destacou trabalhos conquistados por Milena desde que deixou a casa.

Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo.

Ana Paula também mencionou a presença da ex-sister no Rock in Rio e na TV Globinho e elogiou o talento dela.

Amizade não resistiu ao pós-BBB

Ana Paula e Milena ficaram próximas durante o BBB 26 e chegaram à final ao lado de Juliano Floss. Os três formaram o grupo que ficou conhecido como "Eternos".

A relação entre as duas, no entanto, esfriou depois do programa.

Em agosto, Milena confirmou que a amizade havia terminado. Na ocasião, a vice-campeã disse que o afastamento ocorreu gradualmente, sem uma grande briga, e relacionou a distância às agendas e às mudanças na vida profissional depois do reality.

O assunto já havia sido noticiado pelo iG. Milena afirmou ainda que o grupo "Eternos" não existia mais da mesma maneira e deixou aberta a possibilidade de uma reaproximação.

Agora, ao falar sobre o episódio diretamente com Blogueirinha, Ana Paula apresentou sua versão para o distanciamento.