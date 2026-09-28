Paolla Oliveira
Reprodução Instagram
Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (28) ao compartilhar uma sequência de fotos durante o banho. Em parte dos registros, a artista aparece debaixo d’água, enquanto em outros surge usando um roupão de seda. Na legenda, ela definiu o momento como um “banho de skincare”.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores e também rendeu elogios de famosos. A cantora Mariana Fagundes deixou um “Gata” nos comentários.

Entre os fãs, uma seguidora fez referência à música “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, ao escrever “Olha que coisa mais Linda e cheia de graça”. “Mulher mais linda do Brasil”, comentou outra. “Ai meu coração não aguenta”, brincou uma terceira.

Foto: Reprodução Instagram
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Atriz também chamou atenção no fim de semana

No domingo (27), Paolla já havia despertado a atenção dos seguidores ao compartilhar um momento de lazer em casa. Em um registro publicado nos Stories do Instagram, a atriz apareceu aproveitando um dia de sol e renovando o bronzeado em sua mansão, no Rio de Janeiro.

“Uma breve folga no final de semana”, escreveu Paolla na legenda. Na imagem, ela surgiu usando um biquíni fio dental verde-esmeralda e segurando uma bolinha vermelha, pronta para brincar com Marley, seu cachorro de oito anos.


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