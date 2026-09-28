Reprodução Daniel fala sobre morte de Rick Sollo

Daniel, 58 anos, se emocionou ao falar sobre a morte de Rick, da dupla com Renner, durante o “Viver Sertanejo”, da TV Globo, no último domingo (27). O cantor e apresentador relembrou a amizade de longa data com o sertanejo, que morreu aos 59 anos após um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

Ao final do programa, Daniel prestou uma homenagem ao amigo e falou sobre a dificuldade de lidar com uma despedida inesperada. Enquanto fazia o desabafo, a atração exibiu registros antigos dos dois artistas juntos.

“Fomos surpreendidos pela triste partida do meu amigo de tantos anos, Rick. E como é difícil aceitar uma despedida tão inesperada. No momento de dor, mais do que tentar entender, eu escolho lembrar que a nossa história na música foi construída junto desde o começo, dividindo tantos momentos inesquecíveis que vão ficar pra sempre na minha memória e no meu coração”, declarou.

Durante o Viver Sertanejo deste domingo (27/9), o cantor Daniel fez uma linda homenagem a Rick, que morreu após um acidente aéreo. Ele relembrou a amizade de longa data dos dois: https://t.co/UdyAtph79u — Danilo of Time✨ (@Reenlsober) September 27, 2026

Na sequência, Daniel destacou características de Rick dentro e fora da música e afirmou que o amigo continuará presente por meio de seu trabalho.

Rick, você já está fazendo muita falta, meu amigo. Um cantor e compositor talentoso, um produtor admirado, um amigo fiel, um marido apaixonado, um pai e avô dedicado. E pode ter certeza que você vai continuar presente em cada um de nós que teve a sorte de te conhecer Daniel, cantor sertanejo.

O cantor ainda falou sobre o legado deixado pelo sertanejo e relacionou a memória do amigo às músicas que ele compôs.

“Toda vez que alguém cantar uma música sua de alguma forma, você vai estar aqui! Vá em paz, meu amigo!”, completou Daniel.

Reprodução/Instagram/CBMSC Rick morreu aos 59 anos

Amizade entre Daniel e Rick

Ainda que nem todo mundo saiba, a relação entre Daniel e Rick ultrapassava a parceria profissional. Os dois construíram uma amizade ao longo de décadas, que também envolveu a carreira musical.

Rick chegou a compor músicas para a dupla João Paulo & Daniel, o que ajudou a aproximar os artistas. Assim, a relação profissional acabou se transformando em uma amizade que acompanhou diferentes momentos da vida dos dois.

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na região serrana de Santa Catarina. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim e os destroços foram localizados no dia seguinte ao desaparecimento.

Além de Rick, também morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira. A causa da queda segue sob investigação do Cenipa.



