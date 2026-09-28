Reprodução/Instagram/silviapoppovic Apartamento de luxo de Silvia Poppovic

Silvia Poppovic, 71 anos, colocou um dos apartamentos que possui em São Paulo à venda. Localizado no Alto da Mooca, bairro tradicional da capital paulista, o imóvel tem 179 m² de área total e 161 m² de área útil e foi anunciado por R$ 1,49 milhão. A jornalista apresentou detalhes da propriedade nas redes sociais.

O apartamento passou por uma reforma completa e, segundo Silvia, está pronto para receber os novos moradores. Os móveis fixos e planejados permanecem na propriedade, incluindo armários dos quartos, dos banheiros e da cozinha.

A propriedade conta com três suítes, todas com armários planejados. Um dos banheiros possui banheira, enquanto os demais ambientes foram planejados para aproveitar o espaço disponível no imóvel.

Além das suítes, o apartamento possui escritório e lavabo, ampliando a quantidade de ambientes disponíveis para os moradores. A sala tem espaço para diferentes configurações de móveis, enquanto os quartos contam com armários planejados.

Reprodução/Instagram/silviapoppovic Apartamento de luxo de Silvia Poppovic





Outro destaque é a cozinha espaçosa, que também possui móveis planejados. O ambiente mantém o mesmo padrão de piso observado em outras áreas molhadas do apartamento. Nos quartos e na sala, o imóvel tem piso de madeira, conforme as imagens divulgadas da propriedade.

Reprodução/Instagram/silviapoppovic Apartamento de luxo de Silvia Poppovic

O apartamento ainda conta com um hall de entrada, que aparece nas imagens divulgadas por Silvia ao apresentar o imóvel. Além disso, a propriedade oferece duas vagas de garagem.

Fora as características internas, o futuro proprietário terá acesso às áreas comuns do condomínio. O prédio conta com piscina e salão de festas, além do hall de entrada.

A taxa de condomínio fica em aproximadamente R$ 2,8 mil por mês. Já o IPTU do imóvel em 2026 está estimado em R$ 771 mensais.

Reprodução/Instagram/silviapoppovic Apartamento de luxo de Silvia Poppovic





Silvia Poppovic pede R$ 1,49 milhão pelo apartamento de 179 m². Considerando a área total, o valor corresponde a aproximadamente R$ 8,3 mil por metro quadrado. Pela área útil de 161 m², o preço fica em cerca de R$ 9,25 mil por metro quadrado.

Onde fica o imóvel?

O apartamento está localizado no Alto da Mooca, região residencial e arborizada da zona leste de São Paulo. Ao apresentar a propriedade, Silvia destacou justamente o perfil residencial do bairro e afirmou que muitos moradores permanecem na região por bastante tempo.

Reprodução/Instagram/silviapoppovic Apartamento de luxo de Silvia Poppovic





A apresentadora também explicou que esse não é o apartamento que possui em Higienópolis. “Este fica no Alto da Mooca, um bairro residencial, arborizado, gostoso”, afirmou ao mostrar o imóvel.



