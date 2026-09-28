Instagram Bruno e o rádio que ligou sozinho



O cantor Bruno, da dupla com Marrone, compartilhou um momento que considerou inexplicável após prestar homenagens ao amigo Rick, da dupla Rick & Renner, que morreu na semana passada em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Segundo relato do sertanejo no Instagram, um rádio que estava na cozinha de sua casa ligou sozinho e começou a tocar uma música de Rick & Renner.

“Eu estava aqui na cozinha, aqui tem um radinho que a gente ganhou da Rádio Uberaba. De repente, o rádio ligou sozinho, sozinho. Estava só eu e a Gleide aqui, e estava tocando uma música do Rick & Renner. Eu vou falar para você um negócio, não tem explicação, porque esse rádio, para ligar, ele tem que fazer isso aqui, ó [girar o botão]”, explicou.





Na sequência, Bruno relembrou as homenagens que fez ao amigo durante os shows da dupla. O cantor afirmou que realizou quatro apresentações nas quais falou sobre a trajetória de Rick, pediu aplausos ao público e cantou músicas da dupla.





“Nós fizemos quatro shows, fizemos quatro homenagens ao Rick, pedimos para o pessoal aplaudir, falamos da carreira dele, cantamos a música dele. Isso que aconteceu aqui só pode ter sido um agradecimento dele pra nós, ou alguém me fala alguma coisa, porque não tem como, não tem explicação”, completou.









Acidente com Rick

O cantor Rick, de 59 anos, conhecido nacionalmente por formar a dupla sertaneja Rick & Renner, morreu após um acidente de helicóptero na última segunda-feira (21), em Santa Catarina.

Além do artista, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. O helicóptero havia saído de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim (SC), mas desapareceu durante o trajeto.

Reprodução Acidente Rick





As buscas começaram no período da tarde e contaram com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e da Força Aérea Brasileira (FAB). Os trabalhos se concentraram principalmente entre os municípios de Urubici e São Joaquim.

No dia seguinte, 22 de setembro, o helicóptero e os cinco corpos foram localizados.