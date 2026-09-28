Reprodução Instagram Ary Fontoura é vítima de fake news sobre sua morte e faz apelo à Meta





Aos 93 anos, Ary Fontoura usou as redes sociais para desmentir uma notícia falsa sobre sua própria morte. O ator explicou que páginas publicaram sua foto, inventaram uma data para o suposto falecimento e utilizaram a informação como estratégia para atrair usuários para sites de vendas. Ele afirmou estar bem e pediu que os seguidores denunciem as publicações.

“Meus amigos, hoje eu me deparei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto e inventaram até uma data. Imagina o susto da minha família, dos meus amigos e de quem realmente gosta de mim”, afirmou Ary.

Em seguida, o ator reforçou que a situação não deve ser tratada como brincadeira. “Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Eu estou aqui, graças a Deus, vivo e muito bem. Se vocês virem algo assim, denunciem, por gentileza. Um beijo a todos”, pediu. Ao final, ainda marcou a Meta e escreveu: “Fake news. Meta, me ajuda aí”.





Famosos reagiram nos comentários

A notícia falsa também provocou a reação de amigos e colegas do artista. “Deus te protege sempre, pois você é merecedor! Amamos você”, escreveu o músico Luiz Caldas. “Que absurdo!”, comentou a cantora Teresa Cristina. Murilo Rosa também se manifestou e classificou a situação como “maluquice”.



