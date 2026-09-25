Reprodução/Instagram/@cauareymond Cauã e Pietra

Cauã Reymond e Luana Mandarino terminaram e o ator global está livre e solto. Então, nos últimos dias, o eterno intérprete de Jorginho, de Avenida Brasil (2012), foi visto com uma loira. Trata-se de Pietra Cupello.

A loira tem 23 anos e é estudante de Medicina, além de ser modelo e influencer. Ela ainda mora com os pais em uma mansão no mesmo condomínio em que residem Ludmila e Belo e onde Vini Jr. também tem uma casa.

De acordo com o jornal Extra, os dois se conheceram entre uma reação e outra no close friends de Pietra. Ela e Cauã estão saindo há dois meses, e o ator estaria, inclusive, apaixonado pela influenciadora.

Bastante discreto em sua vida pessoal, Cauã Reymond tem demonstrado publicamente esse sentimento. Ele vem reagindo a diversas publicações da moça, como uma postagem em que a foto mostra um buquê de flores que ela recebeu. O ator deixou até um like.

Ainda conforme o jornal, o ator já foi buscá-la até na faculdade. Amigos da estudante também afirmaram que "Pietra" está bem reservada, não tem saído para festas e ficado mais em off.

Vindo Avenida Brasil por aí

Em 2027, Avenida Brasil está voltando para as telinhas da Globo. No entanto, ao falar sobre o trabalho de 2012, o ator global ressaltou que precisou fazer terapia ao ter Carminha (Adriana Esteves) como mãe.

"A minha mãe era um furacão. A minha mãe tinha muito da Carminha", afirmou.

Segundo Cauã, a semelhança entre algumas situações vividas na ficção e aspectos de sua relação familiar tornou determinadas cenas especialmente intensas. Ele contou que chegou a ter dificuldades para assistir a alguns momentos da novela em casa e que precisou recorrer à terapia depois do fim da produção.

O ator destacou que o trabalho na novela teve um impacto emocional significativo, apesar do enorme sucesso alcançado pela produção. Cauã contou que continuou em análise após o encerramento das gravações para elaborar as experiências vividas durante o projeto.

"E eu fiz análise durante muito tempo pra resolver a novela após a novela! O maior sucesso da minha carreira até então, e um dos maiores sucessos, mas a Adriana ia em lugares que eu falava, mano, dava até tremelique", relembrou.

Cauã também acredita que Adriana Esteves pode ter sentido os efeitos da intensidade de interpretar Carminha. Para ele, a novela provocou fortes emoções nos dois atores e deixou marcas que ultrapassaram o ambiente das gravações.

"E eu acho que ela, de alguma maneira, talvez sentisse também. Foi uma novela que mexeu muito comigo", afirmou.



