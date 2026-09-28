Reprodução/X Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel, 63 anos, voltou a falar sobre sua vivência com o público brasileiro e sua trajetória na televisão. Depois de mais de quatro décadas de carreira, a apresentadora fez uma importante reflexão ao comentar sobre o último voo da nave, show de despedida da artista, que acontece hoje em Curitiba.

A loira abriu o coração durante uma entrevista para a afiliada da Globo no Paraná, neste sábado (26). Perto de concluir mais uma importante etapa de sua história, ela fez um relato das primeiras décadas de sua carreira televisiva, do acompanhamento do público ao longo dos anos e do momento em que planejou uma turnê com o intuito de encerrar suas apresentações ao vivo.

Ao falar sobre os anos em que comandou programas no período matutino, Xuxa Meneghel destacou a convivência com as pessoas que a assistiam. A comunicadora descreveu o processo de aceitação entre ela e seu público durante diferentes fases de sua vida profissional e pessoal.

"A gente se entendia, a gente se curtia nas manhãs. A gente... eles me aceitavam e eu aceitava eles do jeito que eles eram, do jeito que eles sempre foram, e eles também a mim. Eu, com todos os meus erros, os meus vinte, os meus vinte e três anos, os meus vinte e seis, dos meus trinta, dos meus trinta e cinco...", disse.

Reprodução/Globoplay Xuxa Meneghel no Mais Você

Em seguida, a artista revelou ter enfrentado uma fase de questionamentos em relação à contínua recepção dos fãs. Entretanto, isso foi usado como motivação para a idealização de uma última apresentação nos palcos.

Xuxa fala sobre shows

Xuxa explicou que, para o projeto, estipulou a utilização de elementos cenográficos e figurinos que marcavam seus programas antigos na televisão.

Até chegar o momento que eu pensei assim comigo: 'agora chega, eles não gostam mais de mim'. Mas antes disso, eu vou fazer um show pra dar uma despedida, né? Encerrar a nave ali, porque todo mundo quando vê a nave imagina eu vindo com aquelas roupas, com as botas, com aquele cabelo. Eu falei: 'eu vou fazer isso' Xuxa Meneghel, cantora e apresentadora.

Para finalizar, a famosa também comentou sobre o momento de execução do projeto musical. Segundo a apresentadora, os shows foram concebidos sem propósitos financeiros ou metas de vendas de materiais físicos. Xuxa explicou que o objetivo era retribuir ao público que a acompanhava há tanto tempo.

Mesmo assim, a apresentadora confessou não ter imaginado que as coisas seriam tão mágicas e que receberia tanto apoio dos fãs, mesmo depois de vários anos.

"Mas eu não imaginava que ia ser... é... tão mágico. Eu fiz esse show falando assim: 'eu vou fazer esse show, não é pra vender disco, nem CD, nem me lançar de nada, eu só quero devolver o carinho'. Aí recebo muito carinho. Falo: 'carácolis, quando que eu vou poder dar, dar, sabe?'. Mas eu dou e recebo em dobro. Eu dou e recebo muito. E aí essas histórias mexem tanto comigo", concluiu.



