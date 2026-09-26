Reprodução/Instagram/@dedesecco Deborah Secco exibe fotos de biquíni

A atriz Deborah Secco deixou os seguidores de queixo caído na última sexta-feira (25), após postar um dump de fotos e mostrar que está se exercitando bem em seus stories. Como se sabe, a famosa é bastante ativa em suas páginas pessoais.

Bem atualizada com o que se passa, ela participou da trend "Fotos favoritas desse ano". Por meio de seus stories, a diva das novelas postou diversos registros, desde fotos de viagens até capturas de biquíni.

Em outro registro, com um vídeo em frente ao espelho, ela ainda disse: "Ah, hoje teve, hein? Em meio a essa ponte aérea Rio/São Paulo, eu ainda arrumei um tempinho para poder treinar. Feito, é melhor que perfeito", disse.

Deborah Secco é processada por vizinho idoso

A atriz e empresária está sendo processada na Justiça do Rio de Janeiro por um idoso de 96 anos. O homem, que é vizinho de baixo da famosa, pede uma indenização por conta de um gotejamento no teto que teria começado no imóvel da artista.

De acordo com as informações do blog de Ancelmo Gois, após a ação judicial de produção antecipada de provas, a perícia constatou que o problema teve origem na instalação de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah Secco.

No entanto, Deborah Secco chegou a um acordo para pagar R$ 70 mil ao vizinho Adriano Antônio Freire, de 96 anos, que acionou a atriz na Justiça por causa de uma infiltração em seu apartamento.

Adriano mora no apartamento abaixo do imóvel de Deborah, no Rio de Janeiro. Ele havia pedido R$ 96 mil em indenizações, sendo R$ 46 mil por danos materiais e R$ 50 mil por danos morais.

Pagamento ainda depende da Justiça

Pelo acordo, Deborah assumiu o pagamento de R$ 70 mil para encerrar as cobranças relacionadas aos danos discutidos no processo. Em contrapartida, Adriano reconhece a quitação das reivindicações apresentadas na ação.

As duas partes também definiram que cada uma ficará responsável pelos honorários de seus próprios advogados.



