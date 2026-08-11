Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco fez a felicidade de seus seguidores na noite de segunda-feira (10), após compartilhar novos registros em seus Stories. Muito ligada às redes sociais, a atriz decidiu participar de uma nova trend e mostrou alguns de seus registros na praia.

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A intérprete entrou na trend "Eu e o Mar" e reuniu seis imagens dela aproveitando a vida bem pertinho do mar. A famosa compartilhou registros mergulhando, posando de biquíni na rede, tomando sol na lancha e aproveitando o tempo.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

De biquíni fininho, ela exibiu o corpo escultural, além de outros cliques para compor a colagem. Em uma das imagens, ela aparece com um biquíni azul; em outra, com um marrom; e, em outra, com um verde-água, tudo isso enquanto aproveitava o calor de Fernando de Noronha, em Pernambuco, um de seus lugares favoritos no mundo.





Atriz faz reflexão sobre amizades

Noúltimo domingo (9), como de costume, a atriz publicou um vídeo fazendo uma reflexão, agora focada em relações de amizade e companheirismo e no que aprendeu sobre esses laços ao decorrer dos anos.

Sou uma pessoa simples, eu não tenho frescura pra nada. Já tentei viver e conviver com todo tipo de gente, mas sorriso forçado dá uma preguiça! Confesso que eu prefiro sentar no chão com quem é de verdade do que dividir aquela mesa chique rodeada de mentira Déborah Secco, atriz.





Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco faz reflexão





Em seguida, Deborah Secco diz ter aprendido a perder o medo de ficar sozinha."Eu acho que, com o tempo, eu perdi o medo de ficar sozinha. E a gente, sim, ama a todos, mas só caminha ao lado de alguns", completou.

"O meu coração é porta aberta para quem tem essência, para gente de alma leve, porque a minha paz custa caro. Então, se você quer um conselho, se alguma presença tira sua tranquilidade, prefira a sua própria companhia", concluiu.

Nos comentários, Deborah Secco recebeu diversos elogios pela reflexão profunda sobre a vida e suas relações. "Isso que é maturidade", declarou um. "A própria companhia tem poder", afirmou outro. "Pessoas de mentira se revelam, sempre!", escreveu uma terceira.



