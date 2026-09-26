Instagram/@tainamilitao Tainá e Éder Militão anunciam nascimento do filho, Gabriel

Gabriel, primeiro filho de Tainá e Éder Militão, nasceu na sexta-feira (25). O casal compartilhou a novidade nas redes sociais e publicou a primeira foto ao lado do bebê, sem mostrar o rosto da criança.

Antes do nascimento, a influenciadora e o jogador do Real Madrid chegaram a aparecer em vídeos enquanto aguardavam a chegada do filho.

Após o parto, Tainá comemorou a chegada de Gabriel e falou sobre a expectativa vivida durante a gestação.

"E finalmente chegou o nosso Gabriel. Foram 9 meses esperando por esse momento e, por mais que a gente tente imaginar como vai ser, nada se compara a ter você aqui nos nossos braços. Bem-vindo, nosso filho. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja sempre muito feliz e muito amado. Nossa família ficou ainda mais completa com você", escreveu.

O bebê nasceu de parto normal. Apesar de apresentarem Gabriel aos seguidores, os pais decidiram manter o rosto dele preservado neste primeiro registro.

Gabriel é o terceiro filho de Tainá, que também é mãe de Helena e Matteo, frutos do antigo casamento com Léo Pereira. Éder, por sua vez, já é pai de Cecília, de seu relacionamento anterior com Karoline Lima, atualmente noiva do jogador do Flamengo.