Reprodução/Instagram Paolla Oliveira e Alessandra Negrini elevam a temperatura em comercial da Netflix.

Alessandra Negrini, de 56 anos, e Paolla Oliveira, de 44 anos, fizeram a temperatura subir na noite desta quinta-feira (24) ao protagonizarem um vídeo promocional em comemoração aos 15 anos da Netflix. O clima de flerte entre elas fez sucesso nas redes sociais e agitou a web.





No vídeo compartilhado no Instagram, as artistas aparecem em um banheiro vermelho, lado a lado, enquanto retocam o batom. Enquanto se arrumam, as atrizes passam a se olhar fixamente e o clima intenso de paquera toma conta do ambiente.

"15 anos de Netflix Brasil 5/8 . O que acontece no banheiro da festa de 15 anos da Netflix Brasil fica no banheiro da festa de 15 anos da Netflix Brasil", dizia a legenda da postagem.

Em outro momento do vídeo, Paolla Oliveira e Alessandra Negrini se aproximam como se fossem se beijar. No entanto, a produção interrompe o clima quente com um grito de "corta!".

Reprodução/Netflix Paolla Oliveira e Alessandra Negrini protagonizam cena sensual em novo vídeo.





A interação entre as beldades atiçou internautas, que reagiram nos comentários da publicação. "Demite agora quem gritou 'corta'!", brincou uma. "Vocês parem com essas brincadeiras gostosas", escreveu outro. "A Netflix não foi nada inocente ao juntar essas duas", disse um terceiro usuário do Instagram.







Imperatriz Leopoldinense prepara festa para a coroação de Paolla Oliveira

De volta ao Carnaval após deixar a Grande Rio, Paolla Oliveira já tem data marcada para assumir o posto de Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. Para marcar o momento especial, a agremiação carioca preparou uma grande festa, com direito a feijoada e muito samba.

O evento será realizado no dia 17 de outubro, na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio. A programação começa às 13h e tem encerramento previsto para às 23h. Os ingressos estão no quinto lote, a partir de R$ 90.

Paolla Oliveira foi anunciada como Rainha de Bateria da Imperatriz nesta quinta-feira (23) e fará sua estreia no posto no Carnaval 2027. A atriz substitui Iza, que deixou a função em março deste ano. A cantora segue ligada à agremiação como rainha da escola.

A coroação será realizada na Quadra de Ensaios Luiz Pacheco Drumond, na Rua Professor Lacé, 235. Além da roda de samba, a programação terá feijoada com o prato custando R$ 35.