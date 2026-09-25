Redes Sociais/Taylor Swift Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl: Encore'













Taylor Swift voltou a movimentar a internet nesta sexta-feira (25) com o lançamento de uma versão expandida do álbum 'The Life of a Showgirl: Encore' com quatro faixas exclusivas, incluindo um novo single ‘Patient Zero’.









O lançamento chega após uma sequência de acontecimentos que manteve Taylor entre os nomes mais comentados da música. Desde o fim da “The Eras Tour”, em 2023, a cantora e compositora foi adicionada ao Hall da Fama dos Compositores, se casou com o jogador de futebol americano Travis Kelce e participou da trilha sonora de “Toy Story 5”.

A versão deluxe chega após o disco se tornar o mais escutado em 24h no Spotify, e de mais vendido na primeira semana nos Estados Unidos, com 4 milhões de unidades vendidas.



Anúncio e Casamento



Surpreendendo seus fãs, Taylor anunciou uma nova música na última terça-feira (22), após dar pistas durante sua participação nos Emmys, e, no dia seguinte, revelou as outras três faixas que compõem a versão. A surpresa acontece após a cantora afirmar que o álbum, originalmente lançado em outubro de 2025, não teria faixas extras, mas ela justificou a decisão em suas redes sociais pelo sucesso de vendas:

"Fiz uma viagem para a Suécia para celebrar com Max e Shellback, meus dois colaboradores neste álbum. Só queria refletir e entender o quanto éramos gratos pelo momento, mas tinha um estúdio lá e fizemos o que fazemos quando não sentimos qualquer coisa: escrevemos mais músicas", declarou em suas redes sociais.



Reprodução Instagram Taylor Swift e Travis Kelce







O lançamento é o primeiro da cantora após se casar com o jogador de futebol americano, do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. A celebração, que aconteceu em 3 de julho de 2026 no Madison Square Garden, uma das arenas mais importantes de Nova York, foi marcada por segredos em relação à decoração e cerimônia. Na faixa ‘Cleveland!’, Taylor fala pela primeira vez sobre seu casamento, além de alfinetar os críticos de sua relação com Travis: “odeiem o quanto quiserem, ele é o amor da minha vida.” O álbum também conta com as canções ‘Pink Clouding’ e ‘Babylon’.







Participação no VMA 2026



A celebração não termina com o lançamento do deluxe, a agenda de Swift já está programada para a premiação do MTV Video Music Awards 2026, que acontece neste domingo (27), a cantora anunciou que o videoclipe de ‘Patient Zero’ será liberado durante a cerimônia. Além disso, a premiação será histórica para Taylor com a homenagem ‘Artist Director Honours’, sendo a primeira artista a receber o prêmio. Ela também irá se tornar a artista mais premiada da história dos VMA’s com 31 estatuetas e concorrendo a outras nove categorias, incluindo Melhor Videoclipe.

X/Taylor Swift Taylor Swift lança novo single







O VMA 2026 será transmitido gratuitamente pela Pluto TV, além dos canais oficiais da MTV e da Paramount+ a partir das 20h30.