Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional.
Reprodução/Instagram
Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional.

Virginia Fonseca, de 27 anos, comemorou a indicação do documentário "Baila, Vini", ao Emmy Internacional 2026. Nos Stories do Instagram, a influenciadora não escondeu a empolgação pelo reconhecimento da produção que aborda a trajetória do namorado, Vini Jr..

"Uhuuu!!! Parabéns amor, feliz por você, você é fod*", escreveu, ao compartilhar uma publicação que listava os indicados.

A produção da Netflix, dirigida por Andrucha Waddington, concorre na categoria Melhor Documentário Esportivo na 54ª edição da premiação, cuja lista foi divulgada nesta quarta-feira (23), pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas.

"Baila, Vini"  também documenta a coragem do jogador ao combater o racismo e as dificuldades que ele enfrentou ao longo do campeonato espanhol de 2024. A obra conta com a participação de diversos ídolos do esporte, como Neymar, Karim Benzema, Jude Bellingham e Tony Kroos.


O documentário disputa o troféu com as seguintes produções: "Temps Mort", da França, "The Philipstown", da África do Sul, e "Tom Daley: 1.6 Seconds", do Reino Unido. 

Os vencedores serão anunciados em cerimônia marcada para 23 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional 2026.. Foto: Reprodução/Instagram
Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional 2026.. Foto: Reprodução/Instagram/@vinijr
Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional 2026.. Foto: Reprodução/Instagram
Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional 2026.. Foto: Reprodução/Instagram
Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional 2026.. Foto: Reprodução/Instagram


Virginia reage a anúncio de Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Paolla Oliveira, de 44 anos, foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense nesta quarta-feira (23).  A novidade causou alvoroço nas redes sociais e Virginia Fonseca também reagiu ao anúncio.

A influenciadora curtiu a publicação oficial da escola de samba, exaltando  Paolla como a nova beldade que desfilará à frente dos ritmistas da agremiação no Carnaval 2027. Vale destacar que Virginia chegou a suceder Paolla como Rainha de Bateria da Grande Rio.

Virginia e Paolla Oliveira foram Rainhas de Bateria da Grande Rio.
Reprodução/Instagram
Virginia e Paolla Oliveira foram Rainhas de Bateria da Grande Rio.


Durante a curta passagem de Virginia pelo Carnaval, que chegou ao fim em agosto, internautas chegaram, inclusive, a apontar uma suposta rivalidade entre ela e a atriz. Apesar disso, ambas nunca falaram abertamente sobre as especulações, alimentadas principalmente a partir de interações entre elas, registradas em vídeo durante os ensaios da escola de samba de Duque de Caxias.

Além de Virginia, outras celebridades vibraram com a chegada da atriz à escola de samba do bairro de Ramos."Voa, meu amor, e brilha muito! A gente ama te assistir na Avenida!", escreveu Taís Araújo. "Tem que ter você para a gente te ver brilhar!", comentou Ingrid Guimarães. "Vem Rainha!", disse Angélica.

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