Reprodução/Instagram Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional.

Virginia Fonseca, de 27 anos, comemorou a indicação do documentário "Baila, Vini", ao Emmy Internacional 2026. Nos Stories do Instagram, a influenciadora não escondeu a empolgação pelo reconhecimento da produção que aborda a trajetória do namorado, Vini Jr..

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"Uhuuu!!! Parabéns amor, feliz por você, você é fod*", escreveu, ao compartilhar uma publicação que listava os indicados.

A produção da Netflix, dirigida por Andrucha Waddington, concorre na categoria Melhor Documentário Esportivo na 54ª edição da premiação, cuja lista foi divulgada nesta quarta-feira (23), pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas.

"Baila, Vini" também documenta a coragem do jogador ao combater o racismo e as dificuldades que ele enfrentou ao longo do campeonato espanhol de 2024. A obra conta com a participação de diversos ídolos do esporte, como Neymar, Karim Benzema, Jude Bellingham e Tony Kroos.





O documentário disputa o troféu com as seguintes produções: "Temps Mort", da França, "The Philipstown", da África do Sul, e "Tom Daley: 1.6 Seconds", do Reino Unido.

Os vencedores serão anunciados em cerimônia marcada para 23 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.





Virginia reage a anúncio de Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Paolla Oliveira, de 44 anos, foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense nesta quarta-feira (23). A novidade causou alvoroço nas redes sociais e Virginia Fonseca também reagiu ao anúncio.

A influenciadora curtiu a publicação oficial da escola de samba, exaltando Paolla como a nova beldade que desfilará à frente dos ritmistas da agremiação no Carnaval 2027. Vale destacar que Virginia chegou a suceder Paolla como Rainha de Bateria da Grande Rio.

Reprodução/Instagram Virginia e Paolla Oliveira foram Rainhas de Bateria da Grande Rio.





Durante a curta passagem de Virginia pelo Carnaval, que chegou ao fim em agosto, internautas chegaram, inclusive, a apontar uma suposta rivalidade entre ela e a atriz. Apesar disso, ambas nunca falaram abertamente sobre as especulações, alimentadas principalmente a partir de interações entre elas, registradas em vídeo durante os ensaios da escola de samba de Duque de Caxias.

Além de Virginia, outras celebridades vibraram com a chegada da atriz à escola de samba do bairro de Ramos."Voa, meu amor, e brilha muito! A gente ama te assistir na Avenida!", escreveu Taís Araújo. "Tem que ter você para a gente te ver brilhar!", comentou Ingrid Guimarães. "Vem Rainha!", disse Angélica.