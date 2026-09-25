Reprodução/Instagram Renner fala sobre Rick após enterro

Renner, 54 anos, se manifestou publicamente pela primeira vez após a morte de Rick, seu parceiro de dupla por mais de quatro décadas. Nesta quinta-feira (24), após participar do velório e do sepultamento do amigo em Sorocaba, no interior de São Paulo, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais e falou sobre os últimos dias.

Emocionado, Renner relembrou os 40 anos de convivência com Rick e afirmou que o momento não tem sido fácil. O cantor também destacou a força que tem encontrado na fé.

“Foram 40 anos de convivência, de muito suor, muita luta, então não é fácil. Mas Deus está dando a força, a gente vai, aos poucos, vai levantar”, afirmou.

Renner ainda agradeceu as mensagens de carinho que recebeu desde a confirmação da morte de Rick. Ele também estendeu o agradecimento às famílias das outras vítimas do acidente.

A saudade vai ficar, mas eu estou passando aqui para agradecer às milhões de mensagens carinhosas para comigo e para com as famílias. Renner, dupla de Rick.

Na sequência, Renner também falou sobre o futuro e afirmou que pretende continuar na música. O cantor disse que o carinho recebido dos fãs tem sido importante para ajudá-lo a enfrentar o momento de luto.

“Obrigado, Brasil, obrigado, mundo. Vocês são maravilhosos. Esse carinho que eu sempre digo não tem preço, que levanta a gente, que conforta”, acrescentou.

Reprodução/Instagram Renner fala sobre Rick após enterro

Ao falar sobre os próximos passos, Renner afirmou: “O show não pode parar, não é? A gente vai continuar cantando”. No fim da publicação, o cantor voltou a mencionar a fé e afirmou que está bem e “forte no Senhor Jesus”.

Velório de Rick

Antes de publicar o vídeo, Renner esteve no velório de Rick, realizado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba. A cerimônia foi reservada para familiares e amigos próximos e aconteceu no Jardim Cemitério Pax.

O sepultamento também foi realizado de forma reservada, conforme havia sido informado pela assessoria da dupla.

Rick morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero em uma área de mata em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Além do cantor, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os destroços foram encontrados na tarde de terça-feira (22), após horas de buscas.

40 anos de parceria

Rick e Renner se conheceram em Brasília, na década de 1980, e formaram a dupla em 1986. Ao longo de mais de quatro décadas, os dois construíram uma trajetória marcada por sucessos no sertanejo.

A parceria chegou a ser interrompida em 2010, quando os cantores anunciaram a separação. Em 2018, porém, Rick e Renner retomaram o trabalho juntos e voltaram a se apresentar como dupla. Em 2026 deram início ao projeto “Em nome da música”.



