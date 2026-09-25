Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt no BBB 27

O Big Brother Brasil já tem data para estrear na tela da TV Globo. A atração estreia em 11 de janeiro de 2027 e contará com duração de 100 dias. De acordo com a emissora, pipocas, camarotes e veteranos irão dividir a casa mais vigiada do país em uma edição que contará com algumas mudanças.

As novidades, porém, começam antes da estreia. Ainda este ano, haverá o lançamento de um reality vertical voltado para fãs do Big Brother que são criadores de conteúdo. Os participantes disputarão provas relacionadas ao universo da atração, e o vencedor fará parte do elenco do BBB 27.





A dinâmica contará com esse plus. Depois, haverá mais participantes que virão da Casa de Vidro e concorrerão a poderes que poderão interferir no jogo após a estreia.

Mudanças

Outros quesitos mudaram no programa global, como nas terças-feiras, após a eliminação, o primeiro bate-papo com o participante eliminado será exibido na Globo, logo após o programa.

Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt no comando do BBB

A conversa contará com plateia e terá dois representantes das torcidas: um fã e outro hater. Então, o conteúdo segue no Bate-Papo BBB, exibido no Globoplay, observando toda a discussão das redes sociais.

O que será mudado também é a programação. O BBB terá uma parte exibida à tarde, logo depois do Temperatura Máxima, e inicia a formação do paredão. À noite, após o Fantástico, a atração realiza o Bate e Volta.