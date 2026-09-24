Reprodução/Internet Rick morreu soas 59 anos em acidente de helicóptero

Uma mensagem enviada pelo sobrinho do piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo ajudou as equipes de resgate a localizar o helicóptero que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina, com o cantor Rick Sollo e outras quatro pessoas. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Antes de decolar, o piloto havia compartilhado a localização do celular em tempo real com o sobrinho. Depois que o helicóptero desapareceu, o familiar tentou entrar em contato com Antônio. Inicialmente, a mensagem não foi entregue, mas o celular recebeu o conteúdo por volta de 1h52 da madrugada de terça-feira (22).





Com a atualização, o sistema de localização do aparelho apontou uma nova posição. O ponto indicado ficava a cerca de 500 metros do local onde os destroços foram encontrados.

“Então, o celular pegou algum sinal na madrugada, por volta das duas da manhã, e utilizamos essa posição para nos basear nas buscas”, explicou o tenente-coronel Hugo Manfrin, do comando aéreo do CBMSC, ao UOL.

Além dessa informação, os bombeiros também cruzaram sinais dos celulares das vítimas com dados de antenas de telefonia. A combinação das informações ajudou a reduzir a área que precisava ser vasculhada pelas equipes.

O helicóptero, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense, na manhã de segunda-feira (21).

Reprodução Instagram Rick





A aeronave desapareceu durante o trajeto e as buscas começaram ainda naquele dia. O helicóptero foi localizado na terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara, em Urubici, em uma área de mata fechada e de difícil acesso.

Por ser uma localização de difícil acesso, as equipes precisaram pousar o helicóptero Arcanjo 03 em uma região mais plana e seguir por aproximadamente 20 minutos pela vegetação até chegar aos destroços.

As cinco pessoas que estavam a bordo morreram. Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

“Caixa-preta” foi localizada

Após a localização da aeronave, as investigações sobre as circunstâncias da queda tiveram novos avanços.

Na quarta-feira (23), a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que encontrou o gravador de voz da cabine, conhecido como “caixa-preta”.

O equipamento registra as comunicações e os sons da cabine de comando e será encaminhado ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), em Brasília.

A primeira etapa da investigação, chamada de Ação Inicial, foi concluída após a coleta das evidências e de partes da aeronave consideradas necessárias para os trabalhos. Agora, o caso entra na fase de análise dos dados, que também deverá considerar informações relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e a fatores humanos.

O que se sabe sobre a queda

Ainda não há uma causa oficial para o acidente. O helicóptero não emitiu um sinal de alerta antes de desaparecer, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros.

A aeronave também não explodiu nem pegou fogo durante a queda, de acordo com a corporação. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda serão investigadas pelo Cenipa e pelo Seripa V.

O Bell 430 tinha matrícula PP-MGR e foi fabricado em 2001. Segundo informações divulgadas sobre a aeronave, ela estava com a situação regular perante a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com certificado de operação válido até agosto de 2027.



