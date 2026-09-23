Reprodução/Instagram/@ricksollo1 Geralda Helena e Rick

Geralda Helena, viúva de Rick, que morreu em um acidente de helicóptero na segunda-feira (21), usou as redes sociais para postar um texto de despedida ao marido nesta quarta-feira (23). Casada há 42 anos com o famoso, ela relembrou os anos de casamento.

"Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você. Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor", disse.

Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar; o cinegrafista Paulo Soares; o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo; e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Família unida

Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido nacionalmente como Rick, galgou uma carreira de grande sucesso na música sertaneja. Possuía também um laço forte com seus familiares, visto sempre em comunhão com os seus.

Reprodução Instagram Família Rick

Rick teve dois filhos, Mônica e Victor Henrique, fruto da união de mais de quatro décadas com Geralda Helena de Carvalho, com quem oficializou a união numa cerimônia feita em Aparecida, no interior de São Paulo, em 2015.

Homenagem na íntegra da viúva de Rick

"Como eu me despeço de você depois de 42 anos?

Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro.

Crescemos juntos, enfrentamos momentos difíceis, comemoramos conquistas e construímos o nosso maior presente: uma família linda, com nossos dois filhos e nossos quatro netos.

Reprodução/Instagram Rick e Geralda Helena

Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você.

Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim. Me dê forças, me guie e me ajude a suportar a saudade e a aprender a viver com a sua ausência.

Vou buscar forças na nossa família e em tudo o que construímos juntos, porque sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você.

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Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor.

Obrigada pelos nossos 42 anos, pela nossa família e por uma vida inteira ao meu lado.

Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí.

O meu amor por você será eterno".



