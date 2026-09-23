Reprodução/@liviaavelar.avelar Lívia Avelar e Bruno Avelar

Lívia Avelar, viúva do empresário Bruno Avelar, usou suas redes sociais para lamentar a trágica perda do esposo, vítima da queda de um helicóptero em Santa Catarina, na última segunda-feira (21).

Após a morte do coach ser confirmada, ela falou sobre a imensa dor que está vivendo. Os dois se casaram recentemente, com a união oficializada em abril deste ano e a festa de casamento realizada em 4 de agosto.

"Meu amor, minha vida… essa é, sem dúvida, a maior dor que eu já senti na vida. Ainda não consigo entender, explicar ou pensar que já não terei você aqui ao lado. Você foi o meu maior presente e, mesmo em pouco tempo, nós vivemos os melhores dias das nossas vidas", iniciou Lívia.

"Eu aprendi tanto com você! E como eu gostaria de ter aprendido mais… A vida é realmente um sopro, e será muito difícil conviver com a sua ausência, pois sua presença preenchia cada espaço da nossa casa", continuou.

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"Meu consolo hoje é que você está na eternidade, aos braços do Pai. Eu te amo eternamente! Obrigada, mil vezes obrigada", finalizou.

Quem era Bruno Avelar?



Bruno Avelar é natural de Minas Gerais e construiu sua carreira principalmente no mercado de networking, empreendedorismo e mentorias. O influenciador é fundador do projeto "O Poder do Network", voltado à realização de eventos, palestras e conexões entre empresários e profissionais.

Avelar saiu do Brasil aos 18 anos e passou cerca de 20 anos no exterior. Em conversa com o podcast Sala do Rascunho, o profissional contou que começou a trabalhar ainda na adolescência, aos 14 anos, como maquiador.

Durante o período fora do país, viveu em lugares como Portugal, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. Conforme os relatos do próprio empresário, nos Estados Unidos, ele chegou a organizar, durante cinco anos, feiras de cosméticos que reuniam mais de 40 marcas.

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Antes de se dedicar ao empreendedorismo e às palestras, ele também teve diferentes ocupações durante o período em que viveu no exterior. O perfil profissional divulgado pelo projeto criado por ele cita trabalhos como vendedor, vigia, pedreiro, copeiro e garçom.

Ao retornar ao Brasil, ele passou a morar em Alphaville, na Grande São Paulo, onde também mantém parte de sua estrutura profissional.



