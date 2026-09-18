Reprodução Instagram Paolla Oliveira surge sambando e fãs especulam retorno ao Carnaval do Rio





Paolla Oliveira, de 44 anos, deixou os fãs intrigados ao compartilhar um vídeo em que aparece sambando enquanto se arruma para um evento. De roupão, a atriz deu alguns passos de samba e perguntou aos seguidores onde estaria mais tarde. A publicação foi suficiente para despertar especulações sobre um possível retorno ao Carnaval do Rio de Janeiro.

Nos comentários, alguns internautas associaram a postagem à Imperatriz Leopoldinense, escola de samba de Ramos, na Zona Norte do Rio. “Está indo lá em Ramos, né?”, perguntou uma pessoa. Outro seguidor relembrou a passagem de Paolla pela Sapucaí e escreveu “Nossa Rainha”, fazendo referência ao período em que ela ocupou o posto de Rainha de Bateria.

A movimentação acontece em meio a rumores de que a atriz pode ser anunciada como nova Rainha de Bateria da Imperatriz. A escola realiza nesta sexta-feira (18), em sua quadra, em Ramos, a final do samba-enredo para o próximo Carnaval.





Passagem pela Grande Rio

Paolla tem uma relação conhecida com o Carnaval carioca. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete carnavais, divididos em dois períodos. Sua última passagem pelo posto ocorreu entre 2019 e 2025.

Depois da saída de Paolla, Virginia Fonseca assumiu a função na Grande Rio. Atualmente, o posto é ocupado por Anitta, que passou a representar a agremiação.

Imperatriz busca nova rainha

A Imperatriz Leopoldinense também está sem sua antiga Rainha de Bateria. Iza, que ocupava a posição na escola de Ramos, deixou o posto em março deste ano.

Até o momento, não houve confirmação oficial de Paolla Oliveira como nova Rainha de Bateria da Imperatriz. A publicação da atriz, no entanto, aumentou a expectativa entre os fãs, principalmente pela referência ao samba e pela proximidade com o evento realizado pela escola nesta sexta-feira.



