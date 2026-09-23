Reprodução/Globo Áudio da produção do "Mais Você" vaza e web aponta climão nos bastidores.

Um áudio da produção vazou ao vivo durante o "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (23). O comentário aconteceu enquanto a apresentadora promovia uma brincadeira com a equipe do programa matinal da Globo e gerou polêmica nas redes sociais.

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Tudo começou quando a equipe da atração testava o Slow Jogging, modalidade de corrida mais lenta criada no Japão e destinada à redução do impacto nas articulações. Ao comentar a prática esportiva, Ana Maria Braga convidou os funcionários que estavam atrás das câmeras para correr no estúdio.

Enquanto eles se organizavam para praticar o exercício, uma pessoa da produção disparou: "Adora uma palhaçada, trabalhar que é bom".

O momento logo viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre internautas, que passaram a especular sobre uma possível demissão da profissional que fez o comentário.

"O bom é que agora a pessoa incomodada vai trabalhar em outro lugar, com alguém que explora até a exaustão e sem se divertir", alfinetou um. "Imagina tu ser demitido por causa de um comentário desses, que todo mundo faz do chefe, né? Fod* é que vazou o áudio", escreveu outro. "Meu Deus, a Ana Maria vai mandar demitir hoje mesmo", brincou um terceiro usuário do X (antigo Twitter).

Após a repercussão do caso, internautas também apontaram um possível climão nos bastidores do "Mais Você".

Até o momento, não se sabe quem fez a declaração ou a quem a fala se referia. Procurada pelo iG, a TV Globo foi perguntada sobre áudio e sobre o contexto da fala, porém, a emissora não respondeu aos questionamentos até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.







Ana Maria Braga reflete sobre a lei do retorno

Ainda durante o "Mais Você" exibido na manhã desta quarta-feira, Ana Maria Braga fez um comentário profundo sobre o karma e como ele sempre volta para nos cobrar por nossas atitudes.

A reflexão ocorreu durante o seu tradicional "Pensamento do Dia", momento da atração em que a apresentadora compartilha sua perspectiva sobre assuntos do cotidiano.





"A vida nunca entrega a conta na mesa errada e isso não tem nada a ver com dinheiro", disparou a jornalista.

No momento de reflexão apresentado ao final de todos os episódios do programa , Ana Maria Braga também costuma abordar temas como autoaceitação, autenticidade, paz, lei do retorno e autoestima.