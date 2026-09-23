Reprodução/Internet Apresentadora argentina detona Avenida Brasil após perder audiência para novela

Avenida Brasil (2012) voltou a provocar impacto na televisão argentina e virou motivo de reclamação para Yanina Latorre. A jornalista afirmou que odeia a novela porque a reprise, exibida às 19h no mesmo horário de seu programa, passou a retirar público dos demais canais. Segundo a apresentadora, a trama de João Emanuel Carneiro registra 9,5 pontos e já alcançou 10. O desempenho ocorre enquanto Avenida Brasil 2 desperta interesse de emissoras estrangeiras.

relatou acompanhar os números de audiência em tempo real e afirmou que a produção brasileira prejudicou toda a concorrência no horário. O fato de Avenida Brasil já ter sido exibida outras vezes no país também entrou em seu desabafo. A jornalista disse esperar pelo encerramento da reprise diante dos índices alcançados pela novela. Sua declaração evidenciou o desempenho da trama na Argentina justamente quando a Globo prepara a continuação para estrear quatro meses depois, em janeiro de 2027.

Avenida Brasil 2 desperta interesse da Telefe

“Eu odeio Avenida Brasil. Ela passa às 7 da tarde, no mesmo horário (do meu programa). Ela tirou a audiência de todos os canais. Você vê o Ibope ao vivo e ela está com 9,5. Já chegou a 10 pontos. Uma novela brasileira que já deram 30 vezes. Conto os capítulos para que termine", disse.

Além do desempenho da reprise, a continuação já movimenta o mercado internacional antes de chegar à Globo. Emissoras estrangeiras procuraram o canal para descobrir quando poderão adquirir Avenida Brasil 2. A Telefe, da Argentina, aparece como a principal interessada na nova produção de João Emanuel Carneiro. Empresas da Croácia também fizeram consultas sobre as condições comerciais necessárias para comprar a novela. As informações são da coluna Outro Canal, publicada pela Folha de S.Paulo.

A procura acontece quatro meses antes da estreia prevista da continuação na Globo. Na Argentina, o interesse comercial surge durante a nova exibição da primeira história, que mantém índices capazes de incomodar atrações concorrentes. Já na Croácia, Avenida Brasil continua com relevância cultural. A movimentação nos dois mercados reforçou a importância internacional do nome da produção para a emissora brasileira, que optou por preservar a identificação direta com a obra exibida originalmente em 2012.

O interesse de compradores internacionais também teve peso na decisão da Globo de manter Avenida Brasil no nome da nova novela. Em vez de adotar outro título, o canal acrescentou apenas o número 2 para identificar a continuação. Dessa maneira, a produção conserva a ligação imediata com a história de João Emanuel Carneiro, já conhecida fora do Brasil. A escolha ocorre em um momento no qual emissoras estrangeiras procuram antecipadamente informações sobre os direitos da próxima produção.

