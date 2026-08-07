Reprodução/Instagram/@anamariabraga/Pixabay Ana Maria Braga se compara a uma calopsita

A apresentadora Ana Maria Braga, de 77 anos, falou sobre a importância do trabalho e o que ele representa em sua vida. A veterana chegou à TV Globo em 1999 e continua fazendo sucesso no período matinal.

A comunicadora global começou o papo descontraído, gravado por seu esposo, o jornalista Fábio Arruda, e comentou sobre a importância de se estabelecer um plano para o fim de semana, a fim de tornar a semana leve.

"Digo que quinta-feira é o melhor dia da semana porque você está no meio, né? Agora tanto pode ser para lá quanto pode ser para cá. Na quinta você já tem que ter um plano estabelecido", disse.

Depois, bem-humorada, Ana comentou sobre sua aparência. Com o cabelo bagunçado, ela disse: "Estou falando para o Fábio que eu estou parecendo uma calopsita hoje. Tem hora que você levanta, que não parece que você está parecendo um bicho qualquer?".

"Desejo uma boa semana de trabalho para você. Que você chegue ao trabalho tão radiante quanto eu chego todos os dias . É muito legal chegar ao trabalho da gente e sentir que estamos felizes. Então, eu fico feliz toda manhã quando chego aqui, porque sei que vou te encontrar", soltou.

Sobre a sexta-feira, a diva das manhãs legendou: "Já dá aquela sensação gostosa de que o fim de semana está chegando, mas ainda tem muita coisa boa para acontecer. Enquanto sigo para mais um dia de trabalho, aproveitei esse tempinho no carro para bater um papo com vocês. E vou dizer uma coisa: eu acordo feliz para trabalhar porque sei que, do outro lado da tela, encontro tanta gente querida todos os dias", disse.

Sobre Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas, ao longo dos anos, passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas



