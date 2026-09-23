Reprodução/Instagram Ex-namordo de Stefanie Pieper vai a julgamento por homicídio.

Patrick M., de 31 anos, será julgado pelo crime de homicídio, na Austrália, após enterrar viva a própria namorada, Stefanie Pieper, de 32 anos.

De acordo com a acusação, a influenciadora foi esfaqueada e estrangulada por Patrick em seu apartamento, em novembro de 2025. Após as agressões, o homem teria a colocado em uma mala, que foi encontrada posteriormente enterrada em uma floresta próxima à fronteira com a Eslovênia.

Stefanie contava com ferimentos no rosto que, segundo investigadores, podem ter sido causados enquanto ela tentava escapar da mala. "É inteiramente possível que ela ainda estivesse viva quando foi colocada na mala", declarou um porta-voz da promotoria ainda no início das investigações.

Além de Patrick, o irmão e o padrasto dele foram acusados de ajudá-lo a transportar Stefanie dentro da mala. Apesar disso, eles não serão indiciados, conforme o jornal "Bild".

Inicialmente, Patrick assumiu a autoria do crime, mas, depois, alegou que teria apenas enterrado o corpo da ex-namorada. Ele foi preso em Šentilj, na Eslovênia, e extraditado à Áustria.





Desaparecimento

Stefanie havia sido vista pela última vez em uma festa de Natal. Após deixar o evento, a influenciadora enviou uma série de mensagens alarmantes a uma amiga, relatando ter avistado um homem estranho na escadaria após deixar o evento.

A jovem deveria participar de uma sessão de fotos no dia seguinte, mas não compareceu. A ausência e a falta de notícias, que não eram comportamentos comuns de Stefanie, acenderam um alerta em amigos próximos, que acionaram as autoridades. "Jamais teria simplesmente cancelado", disse o fotógrafo em entrevista ao veículo austríaco "5Minuten".

O corpo de Stefanie foi encontrado uma semana após a data em que se acredita que ela tenha sido morta.

Quem foi Stefanie Pieper

Stefanie Pieper era conhecida nas redes sociais por conteúdos de moda, beleza e estilo de vida.

No Instagram, a influenciadora contava com cerca de 45 mil seguidores e costumava compartilhar detalhes de seu dia a dia e de seu trabalho como maquiadora. Além disso, a jovem atuava como cantora e publicava vídeos de covers de músicas em inglês.