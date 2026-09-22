Juan Ribeiro/Divulgação TV Aparecida Rick e Renner

O cantor de sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner, teve a morte confirmada nesta terça-feira (22) aos 59 anos. Ele e mais quatro vítimas estavam a bordo de um helicóptero modelo Bell 430, que havia decolado nesta segunda-feira (21) de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, rumo a São Joaquim, no interior do estado.

No trajeto, a aeronave perdeu comunicação devido às condições meteorológicas. As buscas tiveram início na tarde de ontem e seguiram até a madrugada, com atividades reforçadas em Lages, Urubici, Curitibanos e São Joaquim.

Já por volta das 12h desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) encontrou a aeronave e confirmou que não houve sobreviventes.

Trajetória do cantor

Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, Geraldo Antônio de Carvalho, mais conhecido como Rick, havia começado a sua carreira na música ainda durante a infância.

Quando tinha 10 anos, em 1976, incentivado pelo pai, ele formou com a irmã a dupla Sereno e Serenata. Em meados de 1980, com o sucesso, Rick passou a fazer shows profissionalmente em Brasília.

Posteriormente, em 1986, o cantor curiosamente ligou para Renner pedindo um equipamento musical emprestado. Impressionado com o timbre da sua voz e com o seu talento, Renner decidiu firmar uma parceria com Rick.

Cinco anos depois, os dois gravaram o seu primeiro álbum independente, chamado Atitudes.

Conheça os principais hits da dupla

Ela É Demais









Ela É Demais, lançada em 1998, no álbum Mil Vezes Cantarei, foi o sucesso que consagrou Rick e Renner como um dos principais nomes do sertanejo romântico.

O impacto nacional foi tanto que a faixa ficou por cinco meses seguidos entre as mais tocadas do Brasil.

Nos Bares da Cidade









Composta por Rick, Nos Bares da Cidade transformou a mesa de bar em um sinônimo da sofrência sertaneja.

A música de 2003, que mistura temas como saudade, término de relacionamento e o uso da bebida como desabafo, possui mais de 140 milhões de reproduções totais, somando o Youtube e Spotify.

Sem Direção









Sem Direção, do álbum É Dez, É Cem, É Mil, foi lançada em 2001, época que a dupla já tinha se consolidado.

Zé Henrique, da dupla Zé Henrique & Gabriel, foi quem escreveu e cedeu a composição para Rick e Renner gravar. Isso fez com que atingisse 24 milhões de streams somente no Spotify.

Casa de Caboclo









Lançada em 2010, no álbum Happy End, Casa de Caboclo celebra a simplicidade, as tradições e o orgulho da vida no campo.

A música, composta por Rick e Alexandre, atualmente ultrapassa os 32 milhões de streams no Spotify.

Escolta de Vagalumes









Escolta de Vagalumes também faz parte do É Dez, É Cem, É Mil, de 2001.

Com mais de 21 milhões de visualizações no Youtube, a faixa relata o retorno a terra natal, no interior, após uma experiência frustrada na cidade grande.



