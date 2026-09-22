Reprodução Instagram Rick revelou rotina para envelhecer com saúde dias antes de morrer





Rick, da dupla sertaneja com Renner, compartilhou nas redes sociais, poucos dias antes de morrer em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, uma reflexão sobre saúde, envelhecimento e qualidade de vida. Aos 59 anos, o cantor contou aos seguidores que vinha adotando uma rotina de exercícios e mudanças na alimentação com o objetivo de chegar à velhice com disposição e independência.

O vídeo foi publicado seis dias antes do acidente aéreo. Nas imagens, Rick aparece caminhando em meio à natureza e acompanhado por um cachorro. Durante o registro, ele explicou parte da rotina que havia incorporado ao dia a dia e falou sobre a importância de cuidar do corpo pensando no futuro.

"Quando eu tô aqui, eu tiro três horas por dia pra cuidar da saúde, do corpo. Geralmente eu faço uma hora e meia de caminhada e corrida. As duas coisas. Aí eu volto pro rancho e faço mais uma hora e meia, uma hora e quarenta de musculação e calistenia", contou.





Cantor queria envelhecer com independência

Rick também afirmou que passou a dar mais atenção à própria saúde após começar um acompanhamento médico. Segundo o cantor, a orientação profissional contribuiu para mudanças na rotina e para que ele passasse a combinar caminhada, corrida, musculação e calistenia.

O sertanejo também mencionou cuidados com a alimentação e falou sobre o uso de "reposições", sem detalhar no vídeo quais procedimentos ou substâncias utilizava.

A preocupação com o futuro estava diretamente ligada à vontade de manter a autonomia com o passar dos anos. Rick, que completaria 60 anos em dezembro, disse que não queria depender de outras pessoas para realizar as próprias atividades.

"Eu vou fazer 60 anos em dezembro. E uma coisa que eu não quero pra mim, gente, é depender de ninguém", afirmou.

Na sequência, ele reconheceu que o envelhecimento naturalmente traz limitações, mas disse que pretendia preservar, dentro do possível, a capacidade de conduzir a própria vida.

"Eu quero envelhecer com saúde, podendo fazer minhas coisas. Claro que eu sei, tenho consciência de que tudo chega a um momento que vai ficar limitado. Mas dentro dessas limitações eu quero poder fazer as minhas coisas do meu jeito", declarou.

Publicação foi resgatada após a morte

Depois da confirmação da morte de Rick, ocorrida na segunda-feira (21), seguidores resgataram o vídeo e deixaram comentários na publicação. O registro passou a chamar atenção pelo fato de ter sido feito poucos dias antes da tragédia.

Rick morreu após o helicóptero em que estava desaparecer durante um voo em Santa Catarina. Outras quatro pessoas estavam a bordo da aeronave e também morreram. As circunstâncias do acidente são investigadas pelas autoridades.



