Rick, da dupla sertaneja com Renner, compartilhou nas redes sociais, poucos dias antes de morrer em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, uma reflexão sobre saúde, envelhecimento e qualidade de vida. Aos 59 anos, o cantor contou aos seguidores que vinha adotando uma rotina de exercícios e mudanças na alimentação com o objetivo de chegar à velhice com disposição e independência.
O vídeo foi publicado seis dias antes do acidente aéreo. Nas imagens, Rick aparece caminhando em meio à natureza e acompanhado por um cachorro. Durante o registro, ele explicou parte da rotina que havia incorporado ao dia a dia e falou sobre a importância de cuidar do corpo pensando no futuro.
"Quando eu tô aqui, eu tiro três horas por dia pra cuidar da saúde, do corpo. Geralmente eu faço uma hora e meia de caminhada e corrida. As duas coisas. Aí eu volto pro rancho e faço mais uma hora e meia, uma hora e quarenta de musculação e calistenia", contou.
Cantor queria envelhecer com independência
Rick também afirmou que passou a dar mais atenção à própria saúde após começar um acompanhamento médico. Segundo o cantor, a orientação profissional contribuiu para mudanças na rotina e para que ele passasse a combinar caminhada, corrida, musculação e calistenia.
O sertanejo também mencionou cuidados com a alimentação e falou sobre o uso de "reposições", sem detalhar no vídeo quais procedimentos ou substâncias utilizava.
A preocupação com o futuro estava diretamente ligada à vontade de manter a autonomia com o passar dos anos. Rick, que completaria 60 anos em dezembro, disse que não queria depender de outras pessoas para realizar as próprias atividades.
"Eu vou fazer 60 anos em dezembro. E uma coisa que eu não quero pra mim, gente, é depender de ninguém", afirmou.
Na sequência, ele reconheceu que o envelhecimento naturalmente traz limitações, mas disse que pretendia preservar, dentro do possível, a capacidade de conduzir a própria vida.
"Eu quero envelhecer com saúde, podendo fazer minhas coisas. Claro que eu sei, tenho consciência de que tudo chega a um momento que vai ficar limitado. Mas dentro dessas limitações eu quero poder fazer as minhas coisas do meu jeito", declarou.
Publicação foi resgatada após a morte
Depois da confirmação da morte de Rick, ocorrida na segunda-feira (21), seguidores resgataram o vídeo e deixaram comentários na publicação. O registro passou a chamar atenção pelo fato de ter sido feito poucos dias antes da tragédia.
Rick morreu após o helicóptero em que estava desaparecer durante um voo em Santa Catarina. Outras quatro pessoas estavam a bordo da aeronave e também morreram. As circunstâncias do acidente são investigadas pelas autoridades.