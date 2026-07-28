Reprodução/X Atriz abriu o coração sobre a época das gravações da novela da Manchete

A atriz Taís Araújo abriu o coração e relembrou um período marcante, porém bastante doloroso, do início de sua trajetória na televisão. Protagonista da novela Xica da Silva (1996), exibida pela extinta TV Manchete, a artista tinha apenas 17 anos na época e precisou lidar com a postura dura e o comportamento abusivo do diretor Walter Avancini.

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Apesar de reconhecer a importância do diretor em sua formação, Taís não escondeu a dificuldade de trabalhar sob a batuta do diretor. "Eu brigava muito com o Avancini, brigava e brigava. Foi ele quem dirigiu Xica da Silva, foi meu grande mestre. Mas é um cara conhecido historicamente por ser uma pessoa muito abusiva, [cometia] assédio moral, era bem difícil", revelou ela durante uma entrevista ao podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise.





A atriz contou que a tensão nos bastidores atingiu níveis críticos logo no início das gravações de Xica da Silva, um dos maiores sucessos da Manchete. Em um dos episódios mais marcantes narrados por Taís, Avancini chegou a ameaçar diretamente o futuro profissional da jovem e tentou intimidar sua família. Segundo Taís, o diretor disparou até contra sua mãe:

"Eu vou acabar com a carreira da sua filha". A resposta, no entanto, veio à altura. A mãe da atriz rebateu de imediato: "Seu Avancini, a minha filha tem 17 anos. O senhor não tem nem tempo de vida para acabar com a carreira da minha filha", contou.

A pressão começou já nos primeiros dias de trabalho. Taís relembrou que, logo no segundo dia de gravações, ouviu do próprio diretor que ele estava arrependido de ter escolhido ela para o papel principal da novela. O baque foi tão forte que a jovem quis abandonar o projeto imediatamente. "Eu falei para ela [minha mãe]: 'Não quero ficar aqui'. Ela [respondeu]: 'Taís, pelo amor de Deus'", contou. "[Eu disse]: 'Pode falar para ele. Entrega a personagem na mão dele. Eu não quero mais. Eu quero ir embora'", disse ela.

Diante da insistência da mãe para que não desistisse da grande oportunidade, Taís decidiu peitar o diretor usando as próprias palavras dele: "[Falei ao Avancini]: 'Você não falou que estava aqui para o que eu não quisesse fazer? Então, eu não quero fazer mais'", disparou.





Virada de chave

A postura firme de Taís Araújo surtiu efeito. Percebendo a determinação da atriz e o respaldo familiar, o diretor recuou. Para selar a paz e continuar no comando da protagonista, Taís impôs uma condição rigorosa: fez Avancini lhe pedir desculpas antes de retomar as gravações.

"E eu, muito ruim, [sendo uma] adolescente absurda, fiz ele me pedir desculpas e aí falei: 'Então tá. Agora, a gente continua'", concluiu a atriz.



