Reprodução/Instagram Camilly Victória assumiu namoro com a modelo norte-americana Amber Marie.

Camilly Victória, de 24 anos, confirmou seu namoro com a modelo norte-americana Amber Marie. O anúncio ocorreu por meio de uma postagem nas redes sociais da filha de Carla Perez e Xanddy.





Ao ser questionada por um seguidor sobre seu status de relacionamento, a cantora foi direta: publicou uma foto ao lado da amada em que elas aparecem de biquíni diante de um espelho, em clima de romance. "Sim senhora", disparou Camilly.

Em fevereiro deste ano, a artista contou aos seguidores que estava namorando mas não deu detalhes sobre quem era a pessoa eleita pelo seu coração: "Amores, só pra responder todos de uma vez. Não, não estou solteira. Amo vocês".

O romance entre elas começou em 2025 e foi confirmado pelo portal IBahia. Apesar disso, a jovem optou por manter a descrição sobre o assunto. A modelo, inclusive, fez raras aparições em publicações anteriores de Camilly e de membros de sua família.

Em abril deste ano, a cantora comentou sobre a decisão de não expor o seu relacionamento publicamente. Quando questionada por um seguidor sobre o assunto, ela explicou que suas redes sociais são voltadas para a divulgação de seu trabalho.

"As perguntas são anônimas, então minhas respostas serão muito honestas. Para ser muito sincera, além do meu Instagram ser sobre a minha música e o meu trabalho, eu também não vejo necessidade de expor meu relacionamento no momento. Só saibam que eu estou extremamente feliz e que, com tudo que está acontecendo no mundo, o meu relacionamento não deveria ser prioridade na vida de ninguém", disse à época.





Camilly Victória abre o jogo sobre sua sexualidade

Em abril, Camilly Victória movimentou as redes sociais ao falar abertamente sobre sua sexualidade. Na ocasião, ela afirmou ter passado pelo processo de heterossexualidade compulsória.

O termo é usado para definir a pressão social imposta às mulheres para que elas se relacionem com homens."Além de a sexualidade ser fluida, muitas lésbicas também passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como às vezes leva tempo para entender o que a gente realmente sente", declarou a cantora.

Segundo Camilly, é comum que a sociedade determine que a felicidade de mulheres está ligada aos relacionamentos heterossexuais, o que pode dificultar o processo de autodescoberta.

"A sociedade também faz a gente crescer acreditando que para ser feliz precisa encontrar ‘o homem da sua vida’, casar, ter filhos e seguir um caminho muito específico. Então muitas vezes a gente acaba tentando se encaixar nisso antes de conseguir olhar de verdade para o que sente", disse.

Camilly ainda afirmou que a conquista do autoconhecimento é um caminho único e individual."E está tudo bem. Isso não invalida quem você foi antes e nem faz o que você sente hoje ser menos real. Cada pessoa tem seu tempo, e se entender é um processo muito bonito, mesmo quando é confuso no começo", concluiu.