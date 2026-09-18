Divulgação Rodrigo Bocardi e Fabio Faria



Fabio Faria, marido de Patrícia Abravanel e criador do SBT News, entrou com processo contra Rodrigo Bocardi, ex-parceiro do SBT, pelas falas do ex-apresentador, no programa de Leo Dias, contra a pessoa de Fabio Faria e o SBT News.

O Brasil passa por um momento delicado na política, com eleições presidenciais e um grande momento de disputa no STF.

Durante meus 55 anos de jornalismo, eu sempre soube que, em momentos assim, os ânimos estão mais exaltados e muitas coisas estranhas acontecem.

Eu sempre fui e escrevi contra o acordo entre o SBT e Bocardi. Não precisava ser feito em tempo algum.

O SBT tem mesmo, em um dos piores momentos de sua história, condições de mostrar o seu jornalismo sem ter parceria com quem quer que seja.

As acusações de Bocardi contra o SBT foram ousadas e Fabio Faria tinha uma decisão a tomar.

Depois da fala agressiva de Bocardi contra o SBT e Faria, o marido de Patrícia Abravanel decidiu processar Bocardi.

Eu, no lugar de Fábio, não faria nada e deixaria as coisas se dissiparem com o tempo.

Mas Fabio preferiu partir para o ataque com um processo contra Bocardi.

Ele tem todo o direito de fazer e entendeu que deve fazer.





Mas é um processo que vai gerar muita notícia na mídia.

E, no meu entender, o que Fabio e Patrícia menos precisam agora é de notícias deste tipo na mídia.

Mas isto é uma questão de estratégia, coisa que, aliás, eu até escrevi livro sobre estratégia e similares.

Mas Fabio tomou a decisão dele, e o mercado da política e das comunicações vão divulgar das mais diversas maneiras possíveis.

Eu até poderia dizer aqui por que a minha ideia é diferente da de Fabio Faria, mas eu prefiro deixar para outro momento.

O que eu posso dizer é que dificilmente alguém sairá vencedor desta briga.