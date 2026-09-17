Reprodução Instagram Grazi Massafera aposta em look de lingerie e chama atenção nas redes

Grazi Massafera, de 44 anos, movimentou as redes sociais na noite desta quinta-feira (17) ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece usando lingerie e uma camisola de seda em tom rosé. A atriz publicou os registros para os mais de 24 milhões de seguidores e resumiu o momento com uma única palavra na legenda: “B U N I T A”.

A publicação rapidamente recebeu uma série de elogios de fãs e famosos. Mariana Fagundes escreveu “Perfeita! Amo”, enquanto Giovanna Ewbank reagiu: “Meu DEEEEEUS, que felina é essa?”. O influenciador Ney Lima também deixou um comentário: “A mais bela das belas”.





Fãs elogiam atriz

Nos comentários, os seguidores de Grazi também se divertiram com a publicação e destacaram a beleza da atriz. “A mulher mais bonita do país”, escreveu um internauta. Outro brincou com a boa forma da artista: “A barriga da Grazi está igual a nossa conta bancária no dia 10: trincada e lisa”.

“Uma deusa grega”, comentou uma seguidora. “BUNITA somos nós, você é MARAVILHOSA”, afirmou outra. Um dos comentários ainda destacou o olhar da atriz: “Maravilhosa, ela tem um olhar felino”.

Fase de descanso e novos trabalhos

Os registros foram publicados durante um período de férias e lazer de Grazi após o fim de “Três Graças”, novela das nove da TV Globo na qual interpretou a vilã Arminda.

Divulgação Prime Video Grazi Massafera e Rodrigo Santoro

Além da televisão, a atriz também está em cartaz no cinema com “Corrida dos Bichos”, produção do Prime Video ambientada em uma versão distópica do Rio de Janeiro. No longa, Grazi interpreta uma das três esposas de Abu, personagem vivido por Rodrigo Santoro e responsável por comandar o jogo que movimenta a história.

A personagem integra a chamada “família moderna” do antagonista e divide o marido com outras duas mulheres, interpretadas por Camilla de Lucas e Raquel Karro.



