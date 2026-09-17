Reprodução Instagram Gkay revela batalha contra depressão e fala sobre dias difíceis

Após tornar público o diagnóstico de depressão, Gkay, de 33 anos, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (16) para explicar por que decidiu compartilhar o momento que está vivendo. A atriz e humorista afirmou que falar abertamente sobre a situação a deixa vulnerável, principalmente diante de milhões de pessoas que acompanham sua rotina pela internet.

“Muito estranho pensar que milhões de pessoas podem acompanhar a minha vida todos os dias, parte dela, e ainda assim não saber o que acontece comigo quando a câmera desliga”, iniciou.

A vida além das redes

Gkay refletiu sobre a diferença entre a imagem que costuma mostrar ao público e os momentos que enfrenta longe das câmeras. Segundo ela, os seguidores geralmente acompanham uma versão produzida de sua rotina, marcada por trabalho, viagens, festas e conquistas.

“Na maioria das vezes, vocês me veem pronta, maquiada, trabalhando, viajando, fazendo piada, indo em festa, realizando sonhos, cenas que todo mundo conhece, né? Existe uma coisa além disso e talvez eu tenha ficado muito boa em não mostrar”, afirmou.

Em seguida, ela revelou que enfrenta dias em que tarefas simples se tornam difíceis. “Tem dias que eu só estou tentando chegar ao fim do dia. Vocês não têm noção da batalha que é às vezes só chegar ao fim do dia. A batalha que acontece dentro de mim”, declarou, emocionada.

“Muitas vezes batalhas imperceptíveis, batalhas para levantar da cama, batalhas quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir. Então, essa também sou eu. Essa também, essa Gkay também existe”, acrescentou.

“A dor não pergunta quantos seguidores você tem”

Durante o desabafo, a artista também falou sobre a ideia de que conquistas pessoais e profissionais deveriam afastar o sofrimento. Para Gkay, ter uma vida cercada por realizações não impede que uma pessoa atravesse momentos de dor.

“A dor não pergunta quantos seguidores você tem, quantas pessoas se te amam, não olha para sua conta bancária, para os lugares que você conhece, para a roupa que você veste, para os sonhos que você realizou, para quem você ajuda. Essas coisas não decidem que você não tem mais o direito de sofrer”, afirmou.

Ela contou ainda que, por muito tempo, associou força à capacidade de esconder as próprias dificuldades. “Durante muito tempo, gente, eu achei que ser forte significava não deixar isso aparecer”, disse.

Tratamento e rede de apoio

Gkay também falou sobre o tratamento que realiza e destacou que conta com pessoas próximas durante esse período. A artista afirmou que utiliza medicação e busca ajuda para lidar com a depressão.

“Faço tratamento, eu tomo minha medicação, eu peço ajuda, eu tenho pessoas que cuidam de mim. E falar isso publicamente ainda me deixa vulnerável de um jeito que eu não sei explicar”, declarou.

Ao refletir sobre sua rotina, Gkay questionou a diferença entre continuar cumprindo compromissos e, de fato, estar bem. “É perceber que existe uma diferença enorme entre estar vivendo e apenas conseguindo funcionar”, afirmou.

No fim do relato, a atriz e humorista reconheceu que revelar esse lado de sua vida significa mostrar uma versão que normalmente fica distante dos seguidores. “É a hora de mostrar Gkay fraca, Gkay que chora, Gkay que sofre”, concluiu.







