Reprodução Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aparecem juntos e fãs pedem volta do casal

Paolla Oliveira, de 44 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (17) ao compartilhar registros de uma campanha publicitária ao lado do ex-namorado, o sambista Diogo Nogueira, de 45. Na legenda da publicação, a atriz resumiu o reencontro profissional: “De trabalho com ex”.

Nos registros, os dois aparecem descontraídos e em clima de proximidade durante as gravações. A interação foi suficiente para que os internautas enxergassem um possível “climinha” entre o antigo casal e começassem a torcer publicamente por uma reaproximação.





Fãs torcem pela volta

Os comentários da publicação ficaram repletos de mensagens de seguidores que demonstraram não ter superado o fim do relacionamento. “Tá bom, agora é só voltar, viu? Estamos aqui pra isso”, escreveu uma internauta. Outra brincou: “Para com essas brincadeiras gostosas”. “Não tenho maturidade pra isso”, comentou uma terceira.

A publicação também chamou a atenção de famosos. Fernanda Rodrigues reagiu com um “Amei isso”, enquanto Cacau Protásio elogiou os dois: “Vocês são lindos”.

Até a marca responsável pela campanha entrou na brincadeira. Nos comentários, a empresa fez referência à cantora Ariana Grande e ao ex-namorado dela ao escrever: “Não queria falar nada, mas foi com essa música que a Ariana Grande reacendeu o fogo com o ex”.





Encontro repercute na televisão

A repercussão também chegou à televisão. O programa “A Tarde é Sua”, comandado por Sonia Abrão na RedeTV!, comentou a aparição dos dois juntos. A apresentadora destacou a proximidade entre Paolla e Diogo e brincou com a possibilidade de o reencontro profissional despertar sentimentos antigos.

“O bastidor ainda é mais forte do que o próprio comercial, gente. O bastidor é aquela história, beija, abraça, não brinca com fogo”, afirmou Sonia.

Na sequência, ela continuou: “Se começaram a fazer isso de novo, daqui a pouco cai em pecado. O corpo responde aos estímulos… Não vem com essa não, que é abracinho, beijinho pra lá”.



