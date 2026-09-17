Reprodução Instagram Camila Rodrigues revela perrengue no metrô após efeito de laxante





Uma ida comum ao metrô do Rio de Janeiro terminou em um momento de desespero para Camila Rodrigues. Nesta última quarta-feira (16), a atriz compartilhou com os seguidores o sufoco que enfrentou depois de tomar um laxante antes de sair de casa. Com o efeito do medicamento durante o trajeto, ela precisou encontrar um banheiro com urgência.

A primeira tentativa aconteceu na estação Siqueira Campos. Ao chegar ao local, Camila descobriu que o banheiro estava interditado. Ela então continuou a viagem até a estação Cantagalo, onde esperava finalmente conseguir resolver a situação. No entanto, encontrou o mesmo problema.

Sem conhecer a estação, a atriz procurou informações e descobriu que o banheiro também estava indisponível. Conforme a urgência aumentava, Camila decidiu pedir ajuda a um segurança que trabalhava no local.





Segurança ajuda atriz

O funcionário entendeu a situação e conduziu Camila até um banheiro reservado aos trabalhadores do metrô. O gesto trouxe alívio após a corrida contra o tempo durante o trajeto.

Nas redes sociais, a atriz contou os detalhes do episódio e aproveitou para agradecer ao profissional que a ajudou. “Nunca façam isso, eu juro que estava passando muito mal, parei na Siqueira Campos, banheiro INTERDITADO, parei no Cantagalo, uma estação enorme, nunca tinha ido, aí perguntei e adivinha? INTERDITADO também, nesse momento já tava quase delirando e falei pra segurança”, relatou.

Em seguida, Camila revelou o pedido desesperado que fez ao funcionário. “Pelo amor de Deus eu tô mal, logo o segurança veio e me levou no banheiro dos funcionários!”, contou.

Alívio após o sufoco

Depois do sufoco, a atriz celebrou a atitude do segurança e destacou a importância da empatia recebida naquele momento. “Que alívio, ainda bem que ainda tem gente empática nesse mundo, se não eu estaria na merda”, brincou.



