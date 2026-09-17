Amigos de Erik Marmo, 50 anos, criaram uma vaquinha para ajudar o ator e sua família após a casa onde eles moravam, em Beverly Hills, nos Estados Unidos, ser destruída por um incêndio no último domingo (13).
Até a última quarta-feira (16), a campanha já havia arrecadado mais de US$ 39 mil, o equivalente a cerca de R$ 200 mil. A mobilização foi criada por pessoas próximas ao artista com o objetivo de auxiliar a família após os prejuízos provocados pelas chamas.
A meta estabelecida pelos amigos de Erik Marmo é de US$ 75 mil, aproximadamente R$ 386 mil. O valor arrecadado será destinado ao ator, à mulher, Larissa Burnier, e aos dois filhos do casal, Daniel e Nathan, para ajudar na reconstrução da vida da família após o incêndio.
A campanha foi criada na plataforma GoFundMe e, de acordo com a descrição, parte significativa dos pertences da família foi destruída pelo fogo ou danificada pela fumaça e pela água utilizada no combate às chamas. O objetivo é auxiliar os familiares neste período e na reconstrução após o incêndio.
Após o incêndio, Erik compartilhou nas redes sociais imagens que mostram a ação dos bombeiros e o estado do imóvel. Na publicação, o ator agradeceu aos amigos, familiares, vizinhos e às equipes que atuaram na ocorrência.
Esta publicação é sobre amor. Sobre gratidão. Esperança. A quantidade de ajuda, apoio e cuidado que temos recebido da nossa comunidade, amigos e família é esmagador. Erik Marmo, ator.
O artista também afirmou que a família recebeu ajuda para retirar pertences da residência e um lugar para ficar. Erik ainda agradeceu às autoridades e aos serviços de emergência envolvidos no atendimento à ocorrência.
De acordo com informações divulgadas sobre a campanha, a família vive em Beverly Hills há mais de 10 anos e mantém uma relação próxima com a comunidade local. Erik também atua como técnico de futebol para crianças da região, enquanto Larissa trabalha como florista.
Parte da casa foi preservada
Imagens divulgadas após o incêndio mostram que o segundo andar da residência foi a região mais afetada pelas chamas. Registros publicados pelo ator também indicam que parte do térreo permaneceu preservada, com alguns móveis e objetos ainda no local.
O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Beverly Hills e de Los Angeles, além de outros serviços de emergência. Erik citou as equipes em seu agradecimento publicado nas redes sociais.
Carreira de Erik Marmo
Conhecido do público brasileiro principalmente por trabalhos em novelas, Erik Marmo ganhou destaque no início dos anos 2000. O ator participou de "Malhação" e "Sandy & Junior" antes de interpretar Cláudio em "Mulheres Apaixonadas", em 2003, personagem que fazia par romântico com Edwiges, vivida por Carolina Dieckmann.
Marmo também esteve em outras produções famosas como "Alma Gêmea", "Um Só Coração", "Sete Pecados" e "Gabriela". O ator se afastou das telinhas há bastante tempo e vive nos Estados Unidos desde 2014.