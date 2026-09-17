Reprodução/Internet/Instagram Casa de Erik Marmo

Amigos de Erik Marmo, 50 anos, criaram uma vaquinha para ajudar o ator e sua família após a casa onde eles moravam, em Beverly Hills, nos Estados Unidos, ser destruída por um incêndio no último domingo (13).

Até a última quarta-feira (16), a campanha já havia arrecadado mais de US$ 39 mil, o equivalente a cerca de R$ 200 mil. A mobilização foi criada por pessoas próximas ao artista com o objetivo de auxiliar a família após os prejuízos provocados pelas chamas.

A meta estabelecida pelos amigos de Erik Marmo é de US$ 75 mil, aproximadamente R$ 386 mil. O valor arrecadado será destinado ao ator, à mulher, Larissa Burnier, e aos dois filhos do casal, Daniel e Nathan, para ajudar na reconstrução da vida da família após o incêndio.

A campanha foi criada na plataforma GoFundMe e, de acordo com a descrição, parte significativa dos pertences da família foi destruída pelo fogo ou danificada pela fumaça e pela água utilizada no combate às chamas. O objetivo é auxiliar os familiares neste período e na reconstrução após o incêndio.

Após o incêndio, Erik compartilhou nas redes sociais imagens que mostram a ação dos bombeiros e o estado do imóvel. Na publicação, o ator agradeceu aos amigos, familiares, vizinhos e às equipes que atuaram na ocorrência.

Esta publicação é sobre amor. Sobre gratidão. Esperança. A quantidade de ajuda, apoio e cuidado que temos recebido da nossa comunidade, amigos e família é esmagador. Erik Marmo, ator.

O artista também afirmou que a família recebeu ajuda para retirar pertences da residência e um lugar para ficar. Erik ainda agradeceu às autoridades e aos serviços de emergência envolvidos no atendimento à ocorrência.

Reprodução/Instagram/Famosos e celebridades Casa de Erik Marmo

De acordo com informações divulgadas sobre a campanha, a família vive em Beverly Hills há mais de 10 anos e mantém uma relação próxima com a comunidade local. Erik também atua como técnico de futebol para crianças da região, enquanto Larissa trabalha como florista.

Parte da casa foi preservada

Imagens divulgadas após o incêndio mostram que o segundo andar da residência foi a região mais afetada pelas chamas. Registros publicados pelo ator também indicam que parte do térreo permaneceu preservada, com alguns móveis e objetos ainda no local.

O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Beverly Hills e de Los Angeles, além de outros serviços de emergência. Erik citou as equipes em seu agradecimento publicado nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Casa de Erik Marmo

Carreira de Erik Marmo

Conhecido do público brasileiro principalmente por trabalhos em novelas, Erik Marmo ganhou destaque no início dos anos 2000. O ator participou de "Malhação" e "Sandy & Junior" antes de interpretar Cláudio em "Mulheres Apaixonadas", em 2003, personagem que fazia par romântico com Edwiges, vivida por Carolina Dieckmann.

Reprodução/Instagram Erik Marmo

Marmo também esteve em outras produções famosas como "Alma Gêmea", "Um Só Coração", "Sete Pecados" e "Gabriela". O ator se afastou das telinhas há bastante tempo e vive nos Estados Unidos desde 2014.



