Reprodução/Instagram/Record Aparência de Catherine Bascoy dá o que falar em "A Fazenda",

Catherine Bascoy, de 25 anos, é uma das participantes da 18ª edição de “A Fazenda”, da Record. A influenciadora, que conta com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, surpreendeu os telespectadores do reality com seu novo rosto.

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A famosa ganhou notoriedade ainda na adolescência por sua presença on-line, no entanto, vem ostentando um visual bem diferente daquele que costumava ter. A aparência atual da influenciadora é resultado de procedimentos estéticos e preenchimentos feitos por ela ao longo dos anos.

Vale destacar que, recentemente, Catherine resolveu reverter parte de sua harmonização facial, com o objetivo de alcançar um resultado mais clean, preservando seus traços naturais.

O processo foi realizado pelo Dr. Igor Alves e teve como proposta justamente seguir o caminho contrário ao da transformação: avaliar o que havia sido feito anteriormente, retirar ou reduzir intervenções que já não faziam sentido para Catherine e devolver leveza ao rosto.

O procedimento foi realizado dias antes do início do reality show rural da Record, que estreou neste domingo (14). Apesar da mudança, internautas repercutiram a diferença no rosto da influenciadora, em comparação com sua aparência antes das intervenções estéticas.

"Cara, eu sempre vou ficar chocada com essa mudança da Catherine Bascoy, esse povo deveria parar de se olhar tanto no espelho. A menina já tinha um rosto perfeito", escreveu um. "Ela era toda linda, não tinha nada pra mudar, ela foi lá e ficou igual a todos", lamentou outra. "Uma pena. Queria entender a cabeça dessas pessoas que são perfeitas e ainda assim conseguem achar defeito em si", disse um terceiro usuário do X.

Em 2023, Catherine virou assunto após ter sua harmonização facial repercutida nas redes sociais, quando apareceu com mandíbula, queixo e lábios mais marcados.





Visual de Jonatas Faro em "A Fazenda" choca telespectadores

Outro peão que deu o que falar por causa da aparência foi Jonatas Faro. Durante a estreia do reality, a aparência física do ator, de 39 anos, chamou a atenção de internautas.





Assim como Catherine, ele passou por uma série de procedimentos estéticos, que mudaram radicalmente o rosto que o público estava acostumado a ver em novelas globais.

Reprodução/Globo/Record Novo rosto de Jonatas Faro chama atenção na estreia de "A Fazenda".





"Eu sei que o tempo passa, mas eu estou em choque com esse antes e depois do Jonatas Faro. O cara era o galã da 'Empreguetes', quase não reconheci", escreveu um. "Caramba, ele mudou bastante. Nem reconheci", disse outro. "Jonatas Faro envelheceu como leite no sol", ironizou um terceiro. "Mais um que passou pela deformidade facial. Pessoal desconhece limites", detonou um terceiro usuário do X.

Apesar das críticas, o famoso já havia declarado em entrevistas que está satisfeito com resultado das intervenções estéticas."Gostei. Estou super feliz, feliz com o corpo. O importante é estar feliz", disse o artista em conversa com o Gshow.