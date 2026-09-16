Reprodução Instagram Mari Menezes admite distância do Carnaval, mas não descarta desfile





Com mais de 20 milhões de seguidores somando suas redes sociais, Mari Menezes, de 21 anos, já transformou a criação de conteúdo em uma carreira consolidada. Agora, a influenciadora também avalia a possibilidade de experimentar novas áreas do entretenimento, embora reconheça que ainda tem um caminho a percorrer antes de assumir alguns desses desafios.

Em entrevista ao PLAY VIEWS, Mari falou sobre a possibilidade de desfilar no Carnaval. Apesar de ter marcado presença em camarotes da Sapucaí neste ano, ela admite que ainda não se imagina na avenida. O principal motivo, segundo ela, é a falta de intimidade com o samba.

“Não é algo que eu penso, tá muito distante da minha realidade, eu acho, porque o samba não tá no meu pé”, brincou. A influenciadora, porém, não descarta completamente a ideia caso receba um convite. Para ela, seria necessário se dedicar e respeitar a importância da festa.

“Se chegasse a oportunidade, talvez eu pensaria e analisaria com muito cuidado, porque eu respeito muito o Carnaval, a história toda. Então acho que teria que pensar e treinar muito. Eu nunca falo nunca pra nada, mas não é algo que eu penso por agora”, explicou.

Reprodução/Instagram Mari Menezes.





Mari Menezes quer atuar?

A possibilidade de investir na carreira de atriz também está entre os caminhos que Mari não descarta. A influenciadora revelou que já possui DRT e teve contato com o teatro depois de deixar a escola, experiência que pode facilitar uma eventual transição para a dramaturgia.

“Eu não descarto nenhuma oportunidade. E outra, eu tenho DRT, né? Eu fiz teatro quando eu saí da escola. Então eu tenho DRT, sou formada, então quem sabe?”, contou.

Apesar da abertura para novos desafios, Mari deixa claro que existe uma área na qual se sente especialmente à vontade: a comunicação. A influenciadora afirma que se enxerga principalmente como apresentadora e pretende continuar investindo nesse caminho.

“Eu amo entrevistar, eu me vejo muito como apresentadora. É o que eu realmente gosto de fazer, comunicação, conversar com o público, com as pessoas. Acho que é mais a minha praia”, afirmou.

Novos projetos

Enquanto avalia novas possibilidades profissionais, Mari segue com uma agenda cheia para os próximos meses. Entre os projetos previstos está o lançamento de sua própria marca, que ainda acontece neste ano.

A influenciadora também planeja novas viagens, ações sociais e o início de um novo projeto no YouTube. “Eu ainda tenho muita coisa pra fazer. A minha marca esse ano ainda sai, então a gente tá nos grandes finais dos detalhes pra ficar tudo perfeito. Eu vou viajar de novo, ainda tenho projeto social pra fazer, agora vou iniciar um novo projeto também no YouTube”, revelou.







