Reprodução/Instagram Duda Alves vira alvo de comentários ofensivos após a morte.

A notícia da morte da influenciadora Duda Alves, aos 22 anos, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (15). A partida precoce da jovem consternou internautas e ficou entre os assuntos mais comentados, no entanto, ela acabou virando alvo de comentários misóginos e sexuais mesmo após o seu falecimento.

Nos comentários de publicações que repercutiram a morte de Duda, ocorrida nesta segunda-feira (14), em Brasília, alguns homens deixaram mensagens em que incentivavam e exaltavam abusos sexuais contra o corpo da jovem, o que gerou uma onda de revolta.

Vale destacar que praticar ato sexual com cadáver pode configurar o crime de vilipêndio de cadáver, previsto no artigo 212 do código penal, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa.

Após a repercussão dos comentários de cunho ofensivo, internautas reagiram e repudiaram os autores e o conteúdo das mensagens."Isso é grave, espero que chegue na família dela e que eles façam alguma coisa contra esse demônio", escreveu uma. "É bizarro ver homens atacando a Duda Alves desse jeito mesmo após a morte dela", disse outro. "Esse cara tem que ser preso", declarou outro.





Prima de Duda Alves pede respeito

Geovana Alves, prima de Duda Alves, usou as redes sociais para pedir respeito à privacidade da família após o falecimento da influenciadora. Em um texto divulgado nos Stories, a estudante de psicologia reforçou que considerava a influenciadora como uma irmã e pediu que internautas parassem de perguntar e especular sobre a causa da morte da jovem, não divulgada pela família até o momento.





"Peço por favor que não perguntem sobre o motivo ou sobre os detalhes do que aconteceu. Eu entendo que muitas pessoas tenham curiosidade, principalmente por ser uma pessoa pública, mas isso nunca significou que tudo dela fosse público. A vida pessoal da Duda pertencia a ela, e acredito que nesse momento, respeitar isso é uma das formas de demonstrar carinho por ela e a todos que amavam", escreveu Geovana.

Quem era Duda Alves?

Duda Alves conquistou notoriedade nas redes sociais com vídeos bem-humorados.

A jovem, que acumulava 745 mil seguidores no TikTok e 26,9 milhões de curtidas na plataforma, costumava mostrar seu cotidiano nos vídeos, falando de coisas que não gostava, da rotina com amigos e com o namorado. Em seu perfil no Instagram, Duda acumulava 27 mil seguidores.

Além do trabalho nas redes sociais, a influenciadora tinha duas formações superiores na área da comunicação. Ela era publicitária e jornalista.

Duda havia passado por cirurgia recentemente

Em seu último vídeo publicado no TikTok, publicado em 10 de setembro, Duda atualizou os seguidores sobre o resultado de uma cirurgia de redução de mamas, realizada em agosto.

Na rede social, a influenciadora também publicou diversos vídeos explicando os motivos que a levaram a passar pelo procedimento e compartilhando detalhes de sua recuperação.