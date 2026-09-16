Reprodução do Instagram da artista Karol G, estrela colombiana

A coluna de hoje é dedicada a dar algumas informações sobre o que está acontecendo no momento na cultura latina.

Aqui damos destaque para as parcerias de Karol G com Bruno Mars, de Kany García com Carín León e ao novo álbum de Becky G.





Karol G e Bruno Mars

A artista colombiana se uniu ao cantor estadunidense Bruno Mars para uma parceria musical.

Eles gravaram o videoclipe oficial de "Still" que se encontra no YouTube.

A obra apresenta imagens do show da dupla no SoFi Stadium, em Los Angeles (Estados Unidos), realizado para um público de mais de 50 mil espectadores.

Inicialmente são apresentadas cenas que antecedem o espetáculo nos bastidores do estádio.

Vemos Karol G se preparando em frente a um espelho, enquanto Bruno Mars toca seu violão.

As imagens iniciam em preto e branco e, a partir no momento em que a música cresce, ganham cores e culminam com a vibração da plateia, extasiada com o encontro.

Esse lançamento mostra a atual fase da artista colombiana, na qual está desenvolvendo uma projeção internacional maior do que a que já tem.

Um ano atrás, Karol G se apresentou no intervalo do jogo da NFL entre as equipes do Los Angeles Chargers e do Kansas City Chiefs, na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians.

Nessa oportunidade, dividiu o palco com a brasileira Ana Castela e o saxofonista estadunidense Kamasi Washington.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Carín León e Kany García, uma parceria de sucesso





Kany García e Carín León

A compositora e cantora porto-riquenha Kany García uniu forças com o cantor mexicano Carín León em "El Sombrero y La Camisa", uma música romântica que envolve os adeptos do gênero.

Essa é a segunda parceria da dupla, que espera repetir o sucesso da anterior quando gravaram "Te Lo Agradezco"(2023).

Essa canção alcançou mais de 480 milhões de visualizações no YouTube e 430 milhões de execuções no Spotify.

"El Sombrero y La Camisa" faz parte do álbum Puerta Abierta, seu décimo disco de estúdio, que conta ainda com a participação do dominicano Juan Luis Guerra e da argentina Nathy Peluso.

Além dessas, Kany García teve outras colaborações na faixa “A La Niña Que Fui”, um dos destaques do novo disco.

Nela ouvimos o encontro da artista porto-riquenha com as cantoras espanholas La Húngara, Marina Carmona e Lucía Fernanda.

Essa canção ganhou uma roupagem de flamenco pop bastante agradável.

No momento, Kany está em excursão pela América Latina, Europa, Estados Unidos e Canadá.

Reprodução de frame de vídeo do Youtube A cantora e atriz Becky G





Becky G

A artista estadunidense, de ascendência mexicana, está lançando o álbum BARAJA BENDITA, com 17 faixas, nas quais canta sozinha.

É seu quinto trabalho e nele investe mais em seu lado latino. Destaque para "CHULA", música que está centrada no empoderamento feminino e valorização da autoestima.

Becky G tem colecionado inúmeras parcerias em sua carreira. Entre elas, o porto-riquenho Bad Bunny, a nossa Anitta e os colombianos J. Balvin, Maluma e Manuel Turizo.

Também temos que registrar seu lado atriz. Ela interpretou a personagem Trini Kwan, que se transformava na Ranger amarelo, no filme Power Rangers, dirigido por Dean Israelite em 2017.

Divirtam-se.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Still com Krol G e Bruno Mars:

