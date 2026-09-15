Reprodução/Instagram Duda Alves morre aos 22 anos.

A influenciadora e TikToker Duda Alves morreu aos 22 anos. A informação foi divulgada por familiares da jovem e causou grande comoção nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

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O corpo da influenciadora será velado nesta terça-feira, (15) na Paróquia João Paulo II no Park Sul, em Brasília, cidade onde morava.

Quem era Duda Alves?

Duda Alves conquistou notoriedade nas redes sociais com vídeos bem-humorados.

A jovem, que acumulava 745 mil seguidores no TikTok e 26,9 milhões de curtidas na plataforma, costumava mostrar seu cotidiano nos vídeos, falando de coisas que não gostava, da rotina com amigos e com o namorado. Em seu perfil no Instagram, Duda acumulava 27 mil seguidores.

Além do trabalho nas redes sociais, a influenciadora tinha duas formações superiores na área da comunicação. Ela era publicitária e jornalista.





Duda havia passado por cirurgia recentemente

Em seu último vídeo publicado no TikTok, publicado em 10 de setembro, Duda atualizou os seguidores sobre o resultado de uma cirurgia de redução de mamas, realizada em agosto.

Na rede social, a influenciadora também publicou diversos vídeos explicando os motivos que a levaram a passar pelo procedimento e compartilhando detalhes de sua recuperação.

Comoção e homenagens nas redes sociais

A notícia da morte de Duda movimentou as redes sociais e consternou internautas. Nos comentários das últimas publicações da influenciadora, seguidores lamentaram a partida precoce.

"Descanse em paz", escreveu uma. "Tão linda. Se foi cedo demais. Meus pêsames a toda a família e amigos dela", disse outro. "Descanse em paz, Dudinha. Amava seus vídeos da rede vizinha, seu daily. Você foi maravilhosa", declarou uma terceira fã da influenciadora.

Amigos e familiares de Duda também prestaram homenagens a jovem. Sarah Mahdavi, amiga de Duda, destacou a proximidade entre as duas e pediu respeito ao período de luto. "Duda, além de ser minha melhor amiga, foi minha família, meu amor e tudo mais do que eu poderia imaginar. Peço que respeitem o luto que estamos sentindo", escreveu no Instagram.

Geovana Alves, prima da influenciadora, destacou a boa convivência entre as duas. "Tive o privilégio de ter você em minha vida por 19 anos! Foram os melhores 19 anos da minha vida, irmã. 19 anos dividindo momentos, risadas, brigas bobas, segredos, viagens, conversas e tantos sonhos que eu tinha certeza que ainda viveríamos junta", disse.

"Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento! Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido. Feita nas medidas e nas proporções perfeitas por Deus. O que mais me encantava era a forma como Duda via os dois lados de tudo, simplesmente a pessoa mais justa e bondosa que eu já conheci", escreveu Clarissa Paive, amiga de Duda.