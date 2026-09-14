Reprodução/Instagram Duda Corrêa revela traições do ex e ganha apoio de Ana Castela.

A influenciadora Duda Corrêa, de 23 anos, revelou na madrugada desta segunda-feira (4), que seu namoro com o agrônomo Thiago Queiroz chegou ao fim. Por meio das redes sociais, a criadora de conteúdo expôs conversas que indicam supostas traições ao longo do relacionamento.

O namoro do casal durou cerca de um ano. Em uma postagem, Duda afirmou ter descoberto que as traições por parte do ex-companheiro tiveram início já no primeiro mês de convivência. Apesar de ter perdoado traições anteriores, ela explicou que ele voltou a ser infiel.

Segundo a influenciadora, o estopim para o término da relação ocorreu na noite deste domingo (13), quando ela encontrou novas mensagens no aparelho celular do agrônomo. A jovem deixou a casa do empresário, em Brasília, durante a madrugada e compartilhou a foto do para-brisa de um veículo quebrado pelo rapaz.

Na publicação, Duda relatou o teor do conteúdo descoberto no celular do então namorado.





"Fui traída desde o primeiro mês do meu relacionamento [...] eu peguei ligações com ex, conversas com gp (garotas de programa), com meninas aleatórias no Instagram, conversa com 'amigo' de dias que saíram com gp, assinaturas de OnlyFans e Privacy, várias fotos de mulheres no celular, suportei sumiços, humilhações, vídeos com essas moças, com ex”, detalhou a influenciadora.

A ex-noiva do cantor Luan Pereira ainda contou que passou a noite sozinha no aeroporto da capital federal, aguardando voo de volta para casa. "Comprei outra passagem. Passei a madrugada aqui no 'aero' em Brasília, longe de casa, sem nenhum conhecido, mas deu tudo certo. Já já estou em casa! Bom para aprender", disse.

A influenciadora, que ganhou visibilidade recentemente após expor publicamente problemas de seu antigo namoro com Cesar Rincon, recebeu o apoio da cantora Ana Castela, que curtiu a postagem.

Reprodução/Instagram Ana Castela curte publicação de Duda Corrêa.







Thiago Queiroz se pronuncia

Após a grande repercussão do caso, Thiago Queiroz usou as redes sociais para falar sobre o assunto. Em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, ele admitiu ter errado com a ex-namorada e afirmou que sua família está recebendo ameaças após a divulgação das supostas traições.





Segundo ele, os prints e relatos publicados por Duda ocorreram no início do namoro. O agrônomo explicou que, após a descoberta das traições, ele se propôs a mudar em prol do relacionamento, mas que a falta de confiança contribuiu para o término.

Apesar disso, Duda voltou a se pronunciar e afirmou que tem como comprovar as datas de todas as conversas expostas por ela. "Ele postou um vídeo ainda tentando se explicar. Nunca parou [de trair], nunca mudou, só aprendeu a fazer mais escondido. Está se fazendo de coitado, mas sorte que eu tirei foto de tudo e tudo tem data!", rebateu.

Por fim, a influenciadora ameaçou expor mais detalhes das supostas puladas de cerca do ex-namorado. "Eu tenho mais coisa para falar e mostrar, ainda fiquei é com dó! Melhor parar de me cutucar", avisou.